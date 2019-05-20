Пока безуспешно: продолжается тушение лесного пожара под Олайне

Представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис рассказал, что на территории лесного пожара в Кандавской волости все еще невозможно начать активные работы по тушению огня, поскольку время от времени взрываются снаряды времен Второй мировой войны. Кроме того нет информации о том, сколько таких мин могут находиться на территории леса.

Также по-прежнему продолжаются работы по тушению пожара в Олайнском крае, который начался в воскресенье, 19 мая, в послеобеденное время. В работах по тушению пожара участвует вертолет Национальных вооруженных сил.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник, 20 мая, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов о лесном пожаре, возникшем в Кандавской волости.

"На месте возникновения пожара перекрыти дороги, и там до по-прежнему продолжают взрываться снаряды времен войны. Площадь горения составляет примерно восемь или девять гектаров", - отметил Яункикис, добавив, что если снаряды продолжат взрываться, невозможно будет начать работы по тушению пожара.