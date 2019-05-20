Пока безуспешно: продолжается тушение лесного пожара под Олайне

Ответственные службы продолжают без существенных успехов бороться с лесными пожарами под Кандавой и Олайне, выяснило агентство LETA.
Представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис рассказал, что на территории лесного пожара в Кандавской волости все еще невозможно начать активные работы по тушению огня, поскольку время от времени взрываются снаряды времен Второй мировой войны. Кроме того нет информации о том, сколько таких мин могут находиться на территории леса.
Также по-прежнему продолжаются работы по тушению пожара в Олайнском крае, который начался в воскресенье, 19 мая, в послеобеденное время. В работах по тушению пожара участвует вертолет Национальных вооруженных сил.
Ранее уже сообщалось, что в понедельник, 20 мая, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов о лесном пожаре, возникшем в Кандавской волости.
"На месте возникновения пожара перекрыти дороги, и там до по-прежнему продолжают взрываться снаряды времен войны. Площадь горения составляет примерно восемь или девять гектаров", - отметил Яункикис, добавив, что если снаряды продолжат взрываться, невозможно будет начать работы по тушению пожара.
В свою очередь в Олайне возник лесной пожар площадью в примерно 58 гектаров. Несмотря на то, что в основном горит земля леса, рядом находится торфяник, который создает дополнительные риски.