"Я не в курсе": Сестра Жанны Фриске отрицает продажу дома, возможно, это сделал Шепелев

Сестра ныне покойной российской исполнительницы Жанны Фриске, рассказала, что их семья ничего не продавала из имущества певицы. Если это сделал Дмитрий Шепелев, то это, возможно, уголовно наказуемо. Передает слова Натальи Фриске издание StarHit.ru.
Ранее благотворительная организация "Русфонд" сообщала о возврате части части долга в 8 миллионов рублей (около 111 тыс. евро). Якобы для возврата была продана часть имущества Жанны.
Семья отрицает продажу чего-либо и ничего не знает про возврат долга организации. Наталья Фриске считает, что это мог сделать Дмитрий Шепелев.
"Я узнала об этом из газет, я не в курсе, что мы продали, какую долю. Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе", - цитирует девушку издание.
На данный момент погасили 11,5% от размера долга. Известно, что это лишь первая часть от всей суммы, которую родные Жанны, после решения суда, должны вернуть в фонд.
Напомним, поклонники пожертвовали на лечение Жанны Фриске огромную сумму. Семья не смогла объяснить, куда были потрачены 21,6 миллиона рублей (около 300 тыс. евро), которые пропали со счетов, после смерти звезды.
Известно, что деньги будут направлены на лечение детей, у которых обнаружили злокачественные опухоли мозга.