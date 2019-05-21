"Я не в курсе": Сестра Жанны Фриске отрицает продажу дома, возможно, это сделал Шепелев

Семья отрицает продажу чего-либо и ничего не знает про возврат долга организации. Наталья Фриске считает, что это мог сделать Дмитрий Шепелев.

"Я узнала об этом из газет, я не в курсе, что мы продали, какую долю. Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе", - цитирует девушку издание.