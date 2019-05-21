Паулс о крупном налоговом долге: снижу число концертов, чтобы было меньше, чего с меня взять

Внести ясность в налоговый вопрос Паулсу помогла хорошая знакомая: "Встретился с сотрудницей СГД, которая в свое время была известной певицей, она мне пояснила, по каким правилам мне эту сумму надо заплатить. Делать нечего - я с этим разберусь. Просто задумался - там, где происходят большие обманы на миллионы, никто о налогах не говорит. И я мог бы грубо ответить - возьмите из тех денег, которые вы у меня украли!"

Как известно, семь лет назад маэстро, когда обанкротился Latvijas Krājbanka, потерял 700 000 латов, из этой суммы он получил всего 70 000 латов.

"Слава Богу, я не беден. Только подумал - я так много денег дал государству из своих гонораров!", - не скрывает недовольства композитор.

Паулс сообщил, что в дальнейшем за своими финансами будет следить сам и не хочет получать помощь частных бухгалтеров или юристов. "Лучше я просто заплачу все, и - пусть они все идут дальше!

Единственное, что сейчас буду делать - снижу число концертов, чтобы было меньше, чего с меня взять.