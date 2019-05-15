Чт, 16.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Служба госдоходов насчитала Паулсу долг по налогам в размере 14 000 евро

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Раймонд Паулс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Служба госдоходов (СГД) насчитала композитору Раймонду Паулсу налоговый долг в размере приблизительно 14 000 евро, рассказали в передаче "Uz līnijas" на телеканале "RīgaTV 24". 

Сам Паулс выразил в передаче полное недоумение о составленном налоговом долге, так как уверен, что с гонораров за написанные им и много где прозвучавшие песни налоги уже заплачены.

В свою очередь генеральный директор СГД Иева Яунземе рассказала, что этот вопрос с коллегами уже обсуждался и теперь лишь осталось найти компромисс.

"Необходимо просмотреть все суммы, которые платились. Мы пригласим маэстро к нам и пройдемся по всему, что случилось, какие суммы он получал в прошлом году, и со всем разберемся", - прокомментировала Яунземе. 

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