Служба госдоходов насчитала Паулсу долг по налогам в размере 14 000 евро

Сам Паулс выразил в передаче полное недоумение о составленном налоговом долге, так как уверен, что с гонораров за написанные им и много где прозвучавшие песни налоги уже заплачены.

В свою очередь генеральный директор СГД Иева Яунземе рассказала, что этот вопрос с коллегами уже обсуждался и теперь лишь осталось найти компромисс.