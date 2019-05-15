Служба госдоходов насчитала Паулсу долг по налогам в размере 14 000 евро

Служба госдоходов (СГД) насчитала композитору Раймонду Паулсу налоговый долг в размере приблизительно 14 000 евро, рассказали в передаче "Uz līnijas" на телеканале "RīgaTV 24".
Сам Паулс выразил в передаче полное недоумение о составленном налоговом долге, так как уверен, что с гонораров за написанные им и много где прозвучавшие песни налоги уже заплачены.
В свою очередь генеральный директор СГД Иева Яунземе рассказала, что этот вопрос с коллегами уже обсуждался и теперь лишь осталось найти компромисс.
"Необходимо просмотреть все суммы, которые платились. Мы пригласим маэстро к нам и пройдемся по всему, что случилось, какие суммы он получал в прошлом году, и со всем разберемся", - прокомментировала Яунземе.