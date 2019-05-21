Вт, 21.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Вкуснотища - невозможно устоять: кабачковая пицца
Видеорецепт

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ФОТО: скриншот видео

Надоели все рецепты из кабачков? На YouTube-канале "Кулинарный микс с Кристиной Оловянниковой" на днях появился видеорецепт как раз из серии "что-то новенькое и вкусненькое".

"Я предлагаю приготовить из кабачков пиццу - она получается ну очень вкусной!  Тесто для такой пиццы готовится просто и быстро, а добавляя или меняя ингредиенты, можно каждый раз получать блюдо с новым вкусом", - отмечает автор рецепта. Попробуйте!

Ингредиенты: кабачки - 500 г, яйца - 3 шт. (по 50 г), мука - 4 ст. л. с горкой, помидор - 1 шт. (180 г), сыр - 60 г, укроп - небольшой пучок, разрыхлитель - 1 ч. л., сушеный базилик - 1 ч. л., соль, перец- по желанию.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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