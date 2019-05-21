Вкуснотища - невозможно устоять: кабачковая пицца
Надоели все рецепты из кабачков? На YouTube-канале "Кулинарный микс с Кристиной Оловянниковой" на днях появился видеорецепт как раз из серии "что-то новенькое и вкусненькое".
"Я предлагаю приготовить из кабачков пиццу - она получается ну очень вкусной! Тесто для такой пиццы готовится просто и быстро, а добавляя или меняя ингредиенты, можно каждый раз получать блюдо с новым вкусом", - отмечает автор рецепта. Попробуйте!
Ингредиенты: кабачки - 500 г, яйца - 3 шт. (по 50 г), мука - 4 ст. л. с горкой, помидор - 1 шт. (180 г), сыр - 60 г, укроп - небольшой пучок, разрыхлитель - 1 ч. л., сушеный базилик - 1 ч. л., соль, перец- по желанию.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!