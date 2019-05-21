Вкуснотища - невозможно устоять: кабачковая пицца

"Я предлагаю приготовить из кабачков пиццу - она получается ну очень вкусной! Тесто для такой пиццы готовится просто и быстро, а добавляя или меняя ингредиенты, можно каждый раз получать блюдо с новым вкусом", - отмечает автор рецепта. Попробуйте!