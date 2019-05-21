В Видземе водитель почти в три раза превысил скорость в населенном пункте. Он тестировал авто

Водителя Audi A4 Avant заметили на 49-м километре дороги Цесис — Вецпиебалга — Мадона.

При проверке радаром оказалось, что автомобиль вместо разрешенных 50 км/ч ехал со скоростью 137 км/ч.

Автомобиль был немедленно остановлен. Водитель 2000 года рождения объяснил полиции, что гнал так быстро, потому что забрал машину из ремонта и тестировал его, рассказала Васкане.

Согласно кодексу административных правонарушений, водителю авто за превышение скорости движения грозит штраф в размере от 540 до 680 евро, а также лишение водительских прав сроком на один год.

В тот же день в Яунпиебалге по улице Гауяс ехал водитель 1988 года рождения на VW Polo со скоростью 102 км/ч, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч. Водитель спешил на работу на машине фирмы. У нарушителя в течение года уже были оформлены два протокола об административном правонарушении, один из которых был за превышение разрешенной скорости езды. Этому шоферу грозит штраф от 240 до 320 евро.