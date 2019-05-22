5 самых подлых знаков Зодиака: простите, но это не мы - астрологи говорят

Подлость, конечно, качество субъективное и зависит от многих факторов - воспитания, круга общения, образования - все это оказывает непосредственное влияние на становление личности. Однако есть пять знаков Зодиака, у представителей которых подлость заложена в натальной карте.

Они обладают поистине неукротимым характером, и астрологи советуют не переходить им дорогу: конфликт с этими людьми доставит вам массу неприятностей.

1. Близнецы - астрологические подлецы

Близнецы - самый подлый знак Зодиака. Это двойственная натура, склонная к переменам мыслей, желаний и настроения. То есть сегодня он за вас, а завтра - против. Близнецы уверены в том, что все окружающие должны потакать их капризам.

Не стоит верить, если вы услышали от представителя этого знака признание в любви. Спустя некоторое время вы можете услышать от него в свой адрес проклятья и ругательства.

Реакцию Близнецов невозможно предугадать, они в любом случае выкинут что-нибудь неожиданное.

2. Козерог - настоящий злодей

Один из главных недостатков Козерога - беспричинная злость и скрытая агрессия. У него часто случаются необъяснимые эмоциональные вспышки, причем понять причину невозможно: Козерог не показывает своих переживаний, что и делает его очень коварным.

Разговаривать с разъяренным представителем данного знака Зодиака не просто бесполезно, а опасно для жизни. Если вы вывели его из себя, он будет мстить. Причем хладнокровно.

3. Дева - подлая и расчетливая

Дева знает о своих недостатках и даже старается с ними бороться, но иногда ситуация выходит из-под контроля. Как только на нее нападает хандра, она становится невыносима, и взывать к разуму бессмысленно. Дева умеет и любит плести интриги, не гнушается сплетнями и слухами ради очернения своих врагов. А вот ради близких готова на все. Правда, в ответ ждет благодарности и уважения.

Если этого не последует, она начнет мстить. Способна на предательство ради личной выгоды. Перейдете такому человеку дорогу - не сомневайтесь: расплата будет жесткой.

4. Скорпион - безжалостный палач

Это один из самых сильных знаков Зодиака. Подлость у Скорпиона в крови. Причем он безжалостен не только к врагам, но и к близким -

Скорпион способен уничтожить любого морально, он расчетлив и хитер. И если почувствует вашу слабость, то непременно этим воспользуется.

Представитель этого знака обладает способностью влиять на людей и направлять их по определенному пути.

5. Лев - король подлости

Лев - король, никто не смеет в этом сомневаться. И отношения к себе он требует царского. Лев импульсивен и часто действует необдуманно, о чем потом обязательно сожалеет. Именно поэтому он не возглавляет список самых подлых знаков зодиакального круга. При этом с препятствиями, проблемами и людьми, которые его разочаровали, представитель этого знака расправляется безжалостно, пуская в ход все свое коварство и подлость.

Ради себя и своих целей Лев готов практически на все. Дорвавшись до власти и общественного признания, он становится деспотичным, а его эго заставляет игнорировать чужие желания.

Если вы не нашли свой знак Зодиака в списке "самых подлых", не расслабляйтесь - это отвратительное качество может зародиться внутри каждого. Постарайтесь не допустить такого - оставайтесь человеком!