Стали известны фавориты латвийцев на пост еврокомиссара

Роберт Зиле ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Опрос проводился в мае, в нем участвовало 805 граждан.

Нил Ушаков ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если бы у латвийцев была возможность напрямую голосовать за латвийского представителя в Еврокомиссии, Домбровскиса поддержали бы 26,09% респондентов, Ушакова - 21,99%, Зиле - 18,26%.

Валдис Домбровскис ФОТО: Reuters/ScanPix

Выдвижение Даны Рейзенице-Озолы (Союз "зеленых" и крестьян) на этот поcт поддержали бы 8,7% опрошенных, Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") - 6,34%, Даниэля Павлютса ("Для развития/За!") - 2,73%. В свою очередь 15,78% респондентов поддержали бы другую кандидатуру.

Вопрос о новом составе Еврокомиссии и представителе Латвии в ней станет актуальным во второй половине года.