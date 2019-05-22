Ср, 22.05.2019
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Стали известны фавориты латвийцев на пост еврокомиссара

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийцы готовы поддержать на должность еврокомиссара от Латвии Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство"), Нила Ушакова ("Согласие") или Роберта Зиле (Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK), свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Berg Research.

Роберт Зиле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Опрос проводился в мае, в нем участвовало 805 граждан.

Нил Ушаков

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если бы у латвийцев была возможность напрямую голосовать за латвийского представителя в Еврокомиссии, Домбровскиса поддержали бы 26,09% респондентов, Ушакова - 21,99%, Зиле - 18,26%.

Валдис Домбровскис

ФОТО: Reuters/ScanPix

Выдвижение Даны Рейзенице-Озолы (Союз "зеленых" и крестьян) на этот поcт поддержали бы 8,7% опрошенных, Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") - 6,34%, Даниэля Павлютса ("Для развития/За!") - 2,73%. В свою очередь 15,78% респондентов поддержали бы другую кандидатуру.

Вопрос о новом составе Еврокомиссии и представителе Латвии в ней станет актуальным во второй половине года.

В Латвии представителя для работы в ЕС выдвигает премьер-министр, но его решение может зависеть от мнения партнеров по коалиции.

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