Стали известны фавориты латвийцев на пост еврокомиссара

Латвийцы готовы поддержать на должность еврокомиссара от Латвии Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство"), Нила Ушакова ("Согласие") или Роберта Зиле (Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK), свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Berg Research.
Опрос проводился в мае, в нем участвовало 805 граждан.
Если бы у латвийцев была возможность напрямую голосовать за латвийского представителя в Еврокомиссии, Домбровскиса поддержали бы 26,09% респондентов, Ушакова - 21,99%, Зиле - 18,26%.
Выдвижение Даны Рейзенице-Озолы (Союз "зеленых" и крестьян) на этот поcт поддержали бы 8,7% опрошенных, Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") - 6,34%, Даниэля Павлютса ("Для развития/За!") - 2,73%. В свою очередь 15,78% респондентов поддержали бы другую кандидатуру.
Вопрос о новом составе Еврокомиссии и представителе Латвии в ней станет актуальным во второй половине года.
В Латвии представителя для работы в ЕС выдвигает премьер-министр, но его решение может зависеть от мнения партнеров по коалиции.