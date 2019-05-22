Около 1000 человек несколько часов были заперты в Московском метро

Во вторник около 1000 пассажиров из-за падения напряжения в контактном рельсе были несколько часов заперты в Московском метро, передает агентство AP.
Три поезда застряли между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". В составах находились около тысячи человек.
"Дождь" передает, что пассажиров не стали эвакуировать по подземным путям, так как это делать без специальной подготовки было опасно.
Происшествие нетипично для Московского метро, где каждый день перевозят вплоть до девяти миллионов пассажиров.