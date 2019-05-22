Суд приговорил мужчину к тюремному сроку за неуплату налога в миллион евро

Согласно обвинению, двое ответственных должностных лиц некоего предприятия решили документально оформить и задекларировать в Службе госдоходов (СГД) фактически не произошедшие или фиктивные сделки.

В период с 2008 по 2010 год оба мужчины от имени компании организовывали и вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, встречались с деловыми партнерами, заключали облагаемые НДС сделки в сфере строительства и ремонтных работ, обеспечивали выполнение этих сделок и декларирование их в СГД, контролировали поток денежных средств.

Одновременно они декларировали в СГД и фиктивные облагаемые НДС сделки. В общей сложности они нанесли бюджету страны ущерб в размере 1 013 128 евро в виде неуплаченных налогов, пояснила Маевска.

После этого они провели легализацию незаконно полученных средств в размере 599 652 евро. Чтобы скрыть их, мужчины меняли местонахождение незаконно полученных доходов, маскируя и пряча их.

Один из этих людей умер, поэтому уголовный процесс в его отношении прекращен.