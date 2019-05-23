Чт, 23.05.2019
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Сбой системы! Избиратели не смогли проголосовать не на своем участке
Выборы в Европарламент

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ФОТО: Ieva Makare/LETA

Из-за сбоя в системе в четверг утром, 23 мая, в Латвии проголосовать на выборах в Европарламент не могли те избиратели, которые хотели сделать это на участках, на которых они не зарегистрированы.

Из-за выявленных нарушений в системе онлайн-обмена данными с избирательных участков на выборах в Европарламент Центризбирком призывал избирателей в четверг до 12.00 голосовать только на своих избирательных участках - там, где они зарегистрированы, сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лива Лайзане.

​Напомним, в четверг все 954 избирательных участков в Латвии открыты для избирателей с 9.00 до 12.00.

Проголосовать на своем избирательном участке избиратели смогут также в пятницу, 24 мая, с 10.00 до 16.00, и в день выборов, 25 мая, с 7.00 до 20.00.

Причина сбоя в системе, по всей вероятности, связана с установленными ночью обновлениями.

Такая ситуация возникла на избирательных участках по всей Латвии.

Если вы не знаете свой участок, выяснить это можно здесь!

Галерея: В Латвии начались выборы в Европарламент 

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