Пустые бутылки, разлагающиеся предметы личной гигиены, тонны бытовых отходов, стойкий запах гниения и кричащие птицы над головой. Вечный приют для миллиона вещей в эпоху потребления. В 2010 году здесь даже нашли мёртвого крокодила. Где только не окажешься для того, чтобы сделать репортаж. Предлагаем вам виртуальную фотоэкскурсию по полигону бытовых отходов в Даугапилсе.

В прошлом году Русский TVNET рассказывал о политической, социальной и экономической жизни второго по величине города Латвии в цикле статей "Даугавпилс: взгляд со стороны". Тогда мы отсняли десятки гигабайт, но в рамках одного проекта опубликовать всё это не удалось. Галерея свалки - один из этих материалов.

Сегодня представляем вашему вниманию галерею - фотопрогулку по свалке бытовых отходов "Циниши".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

На территории Даугавпилса не расположена ни одна свалка или полигон отходов. Это стало возможно после открытия полигона бытовых отходов Южнолатгальского региона "Циниши", который расположен под вторым по величине городом Латвии - в Деменской волости Даугавпилсского края.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Полигон вступил в эксплуатацию в январе 2008 года, а 31 местная свалка, которая существовала до тех пор, была ликвидирована.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Учредителями являются 9 самоуправлений Южной Латгале: Даугавпилс, Даугавпилсский, Краславский, Дагдский, Прейльский, Аглонский, Варкавский, Илукстский и Ливанский края.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Стоимость масштабного проекта составила 7 миллионов евро, из которых 65% - средства Европейского фонда выравнивания, 2,2 миллиона – кредитные, остальное – долевое участие самоуправлений.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

После введения объекта в эксплуатацию повышение тарифа на вывоз мусора для горожан увеличилась.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Циниши" построен в соответствии с европейскими нормами, чтобы не наносить вред ни людям, ни природе. Здесь установлены очистные сооружения, бассейн и аппараты для инфильтрата, ограждение.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Механизм утилизации достаточно прост. К диспетчерскому пункту подъезжает груженый мусоровоз и становится на электронные весы. Компьютер тут же выдает вес груза.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Затем машина едет к резервуару, где и выгружает отходы. По мере поступления их прессуют техникой, пересыпая грунтом. Так сектор за сектором заполняется полигон.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

...В 2010 году работники, сортировавшие мусор, нашли на свалке бытовых отходов "Циниши" мертвого крокодила. Его длина составляла 40 см, вес - около 2,5 кг. Крокодил был найден свернувшимся калачиком и, судя по этой позе, был выброшен на свалку еще живым и погиб от мороза. Рептилия, вероятно, была нелегально приобретена кем-то из жителей края, а затем любитель экзотики решил избавиться от питомца.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Ещё в 2018 году глава предприятие AADSO, которое курирует "Циниши", в контексте обсуждений о перспективе строительства в Даугавпилсе мусоросжигательный завода, отмечал, что "на данный момент на полигоне произведена сортировка мусора, которая исчерпала свои возможности. Больше 50% отсортировать невозможно, то, что не отсортировывается, то захоранивается — что нельзя отдать во вторичную переработку. Следующий шаг — это до 2025 года выполнять директиву о 10% захоронения, никаких возможностей больше нет".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET