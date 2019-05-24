Пт, 24.05.2019
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Железную дорогу из Мажейкяя в Реньге начнут восстанавливать в июне

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Иллюстративное фото

ФОТО: Andrejs Baburovs / LETA

Работы по восстановлению разобранного десять лет назад участка железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге начнутся с июня, а завершить их намечается в соответствии с планом до конца года, сообщил глава генерального подрядчика проекта - предприятия по строительству и ремонту железных дорог "Vitras-S", контролируемого эстонской группой ж/д услуг "Skinest Rail". 

По словам Михаила Липкина, строительные работы начнутся в первую неделю июня.

"Сомнений нет, это дело чести (завершить строительство до конца года - BNS). Уже завершается проектирование, заказчику ("Lietuvos gelezinkeliai", "Литовские железные дороги" - BNS) представлен на согласование проект, сейчас ведутся подготовительные работы - идет расчистка и оборудование строительной площадки. В первую неделю июня мы уже приступим к конкретным работам", - сказал BNS М. Липкин в пятницу.

Системы управления ж/д движением и электроснабжения на участке протяженностью 19 километров оборудует компания инженерных решений "Fima". В начале мая предприятие подписало договор с "Vitras-S". Стоимость договора не раскрывается.

Глава "Vitras-S" сказал, что других дорогостоящих договоров подписано не было - большую часть работ компания выполнит сама.

Предприятие "Vitras-S" в марте подписало с государственной компанией "Lietuvos gelezinkeliai" договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей.

Восстановить участок путей в Реньге "Lietuvos gelezinkeliai" обязала Еврокомиссия, оштрафовавшая компанию почти на 28 млн евро. По этому участку свою продукцию в Латвию доставляла литовская нефтеперерабатывающая компания "Orlen Lietuva".

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