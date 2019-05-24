Железную дорогу из Мажейкяя в Реньге начнут восстанавливать в июне

По словам Михаила Липкина, строительные работы начнутся в первую неделю июня.

"Сомнений нет, это дело чести (завершить строительство до конца года - BNS). Уже завершается проектирование, заказчику ("Lietuvos gelezinkeliai", "Литовские железные дороги" - BNS) представлен на согласование проект, сейчас ведутся подготовительные работы - идет расчистка и оборудование строительной площадки. В первую неделю июня мы уже приступим к конкретным работам", - сказал BNS М. Липкин в пятницу.

Системы управления ж/д движением и электроснабжения на участке протяженностью 19 километров оборудует компания инженерных решений "Fima". В начале мая предприятие подписало договор с "Vitras-S". Стоимость договора не раскрывается.

Глава "Vitras-S" сказал, что других дорогостоящих договоров подписано не было - большую часть работ компания выполнит сама.

Предприятие "Vitras-S" в марте подписало с государственной компанией "Lietuvos gelezinkeliai" договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей.