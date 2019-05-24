Пт, 24.05.2019
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Академии художеств 100! Оцените работы молодых талантов Латвии
Смело, ярко, авангардно

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Для Латвийской академии художеств это особенный год - наравне с Латвией она отмечает свое столетие. Поэтому в этом году ставшие уже давней традицией показы мод студентов оказались особенно масштабными и волнительными. Предлагаем оценить работы молодых талантов Латвии!

Галерея: Показ мод столетия в LMA (Роман Архипов, Ромия Штале, Санда Фелдберга)

Галерея: Показ мод столетия в LMA (Элина Балтаце, Элина Гринберга, Ивета Вецмане, Карлине Анете Наглиня)

Галерея: Показ мод столетия в LMA (Лайма Юрча, Милана Фелиция Семенова, Лайне Розенштейн, Монта Петерсоне, рейнис Круминьш)

Галерея: Показ мод столетия в LMA (Синдия Клявиня, Уна Берзиня, Виталий Кондрашчук)

Галерея: Показ мод столетия в LMA (Агате Боша, Анда Пелсе, Байба Тамане, Дана Ясинкевич)

Фотосессия участников модного показа: 

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