Академии художеств 100! Оцените работы молодых талантов Латвии

​Для Латвийской академии художеств это особенный год - наравне с Латвией она отмечает свое столетие. Поэтому в этом году ставшие уже давней традицией показы мод студентов оказались особенно масштабными и волнительными. Предлагаем оценить работы молодых талантов Латвии!