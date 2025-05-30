Как я проиграла в борьбе за билеты на концерт народных танцев Es atvēru Laimas dārzu

20 лет назад, в 2005 году, на 9-м Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи, с гордостью в сердце, в окружении своего танцевального коллектива и среди тысяч других учащихся и преподавателей я стояла на набережной на открытии фестиваля, громко подпевая Ренарсу Кауперсу и Mana dziesma, а несколько дней спустя - на заключительном концерте на стадионе "Сконто", на котором я забыла всю усталость, накопившуюся за долгие дни репетиций.

5-13 июля 2025 года в Риге пройдет XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи. И в этот раз это событие для меня очень личное, ведь эстафету танцора народных танцев теперь перенял мой любимый племянник. И, конечно, семья должна присутствовать как можно чаще, а это также включает и посещение грандиозного концерта, который станет кульминацией упорного труда танцоров (простите меня, все певцы и музыканты, играющие на различных инструментах, вы мне тоже очень нравитесь, но танцы занимают особое место в моем сердце). Каждый раз, когда я вижу, как мой маленький родственник, который, кстати, как и я, отправится на Праздник танца школьников, оканчивая 5-й класс, танцует на школьном концерте или на концерте народных танцев в какой-нибудь телевизионной программе, мое сердце начинает биться сильнее, ноги двигаются в такт, а на лице появляется радостная улыбка.

Сказано - сделано. Обсудили в семье, сколько нас пойдет, и по счастливому (или, сама того не зная, скорее, по несчастливому) стечению обстоятельств покупка билетов была поручена мне. Хорошо, почему бы и нет, ведь разве это большой навык - купить билеты на мероприятие? Ха!