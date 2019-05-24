Почему на пальцах Кейт Миддлтон так часто можно увидеть пластырь?

К тому же, пластырь бывает на разных местах - иногда рядом с ногтем, иногда на изгибе пальца.

Таким образом утверждать, что Кейт неудачно ухаживает за кутиколой, что могло бы вызывать кровотечение, опрометчиво.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Что же могло произойти?

Некоторые предполагают, что герцогиня могла пораниться в саду. Как известно, супруга принца Уильяма страстная любительница работать с цветами, кустами, саженцами и прочим, поэтому вполне возможно, что именно таким образом она и могла повредить руки.

Помимо этого Кейт - мама троих маленьких детей, с которыми она постоянно играет и сооружает поделки. Известно также, что герцогиня любит готовить и предпочитает кормить семью сама.

Как отметил пpeдcтaвитeль бpитaнcкoй opгaнизaции дepмaтoлoгoв, дoктop Aнтoн Aлeкcaндpoв, ясно то, что это микротравмы, полученные во время хозяйственных работ.

"Кэтрин - не только мать, которая сама хозяйничает в своем доме, готовя есть и моя детей, но и страстная садовница - поэтому не удивительно, что при ранках ей приходится клеить пластырь", - прокомментировал он.