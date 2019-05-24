Почему на пальцах Кейт Миддлтон так часто можно увидеть пластырь?
37-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин на светских мероприятиях часто попадает в объективы фотографов. Она всегда элегантна и обаятельна, однако внимание многих привлек любопытный факт - почему на пальцах рук Кейт регулярно можно увидеть водонепроницаемый пластырь телесного цвета?
К тому же, пластырь бывает на разных местах - иногда рядом с ногтем, иногда на изгибе пальца.
Таким образом утверждать, что Кейт неудачно ухаживает за кутиколой, что могло бы вызывать кровотечение, опрометчиво.
Что же могло произойти?
Некоторые предполагают, что герцогиня могла пораниться в саду. Как известно, супруга принца Уильяма страстная любительница работать с цветами, кустами, саженцами и прочим, поэтому вполне возможно, что именно таким образом она и могла повредить руки.
Помимо этого Кейт - мама троих маленьких детей, с которыми она постоянно играет и сооружает поделки. Известно также, что герцогиня любит готовить и предпочитает кормить семью сама.
Как отметил пpeдcтaвитeль бpитaнcкoй opгaнизaции дepмaтoлoгoв, дoктop Aнтoн Aлeкcaндpoв, ясно то, что это микротравмы, полученные во время хозяйственных работ.
"Кэтрин - не только мать, которая сама хозяйничает в своем доме, готовя есть и моя детей, но и страстная садовница - поэтому не удивительно, что при ранках ей приходится клеить пластырь", - прокомментировал он.
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