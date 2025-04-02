Умер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена и Джима Моррисона

В 1981 году Килмер начал работать в театре. Его первой ролью в кино стала комедия "Совершенно секретно!" в 1984 году. В 1986-м он исполнил одну из главных ролей в боевике Top Gun ("Лучший стрелок"), который принес актеру мировую известность. В 2022 году Килмер снялся в продолжении Top Gun: Maverick.

"Бэтмен навсегда" - это один из самых известных фильмов Килмера. Культовой стала и его роль вокалиста The Doors Джима Моррисона в одноименном байопике режиссера Оливера Стоуна. Килмер снимался в таких картинах, как "Схватка", "Настоящая любовь", "Тумстоун: Легенда Дикого Запада".

Вэл Килмер умер во вторник в Лос-Анджелесе от пневмонии. Ему было 65 лет. Его дочь Мерседес рассказала журналистам, что в 2014 году у ее отца был диагностирован рак гортани, но он излечился. Правда, операция повлияла на его голос, но он вернулся на экраны ради картины Top Gun: Maverick.

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