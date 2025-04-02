Латвийский режиссер дал первое интервью после смерти 13-летней дочери

Он вспоминает это время в интервью в журнале Ieva. На вопрос, почему 13-летняя Анна решила уйти из жизни, он отвечает: "Объяснения могут быть самыми разными, но я не хочу об этом говорить. [...] Анна была художницей, она не была человеком, который мог бы закалить себя против того, что происходило в мире. Она всегда жила на грани своих чувств. Внешне - совершенно спокойно, но нельзя залезть внутрь другого человека, чтобы понять, что на самом деле происходит у него внутри. Глядя на рисунки Анны, можно было попытаться понять их.