Кинорежиссер Ивар Звиедрис открыто рассказал журналу Ieva о потере своей 13-летней дочери Анны.
Латвийский режиссер дал первое интервью после смерти 13-летней дочери
В декабре прошлого года Звиедрис написал в Facebook: "Нежная душа не выдержала этого сурового мира".
Он вспоминает это время в интервью в журнале Ieva. На вопрос, почему 13-летняя Анна решила уйти из жизни, он отвечает: "Объяснения могут быть самыми разными, но я не хочу об этом говорить. [...] Анна была художницей, она не была человеком, который мог бы закалить себя против того, что происходило в мире. Она всегда жила на грани своих чувств. Внешне - совершенно спокойно, но нельзя залезть внутрь другого человека, чтобы понять, что на самом деле происходит у него внутри. Глядя на рисунки Анны, можно было попытаться понять их.
Между искусством и жизнью очень узкая и хрупкая грань".
Режиссер продолжает: "Если бы я знал, чего не заметил, я бы вам сказал. У меня не было никаких подозрений. Надеюсь, я встречу там Анну и все узнаю".
"Может быть, я был слишком занят, может быть, ей не хватало любви и внимания. Но если говорить о том, чего я не заметил, то я не знаю. [...] Если бы я полностью понимал Анну, скорее всего, ничего этого бы не произошло".
Ивар помнит, что первые несколько дней он бегал по полю и плакал, а теперь он разговаривает с Анной во время бега. "Шрамы должны заживать. Когда вы режете палец, вы его перевязываете, не давая крови течь. Вам также приходится как-то перевязывать голову и думать, как упаковать случившееся в реальность, чтобы вы могли встать из положения лежа, пойти и жить", - говорит Звиедрис, который переживает эту тяжелую утрату, снимая свой траур на видео.
Полное интервью читайте в номере журнала Ieva от 2 апреля!
Куда обратиться за помощью в кризисных ситуациях
Кризисный и консультационный центр Skalbes
- Улица Тербатас, 69, Рига
- Телефон 245 517 00
- Круглосуточная кризисная горячая линия: 116123
- Электронная почта: skalbes@skalbes.lv
Центр безопасного детства и поддержки родителей Dardedze
- Улица Циецерес, 3а, Рига
- Телефон 676 006 85
- WhatsApp 295 566 80
- Электронная почта: info@centrsdardedze.lv
Горячая линия для детей и молодежи VBTAI
116111
Информацию и поддержку можно найти на сайте pusaudzucentrs.lv
Линия поддержки психического здоровья для родителей и детей: +371 257 373 63.
Женская правозащитная организация "Центр Marta"
- Улица Матиса, 49-3, Рига
- Телефон 673 785 39
- Электронная почта: centrs@marta.lv
Центр Marta, Лиепайский филиал
- Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
- Телефон 291 954 42
- Электронная почта: centrs@martaliepaja.lv
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Горячая линия поддержки жертв преступлений: 116006
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