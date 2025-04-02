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Латвийский режиссер дал первое интервью после смерти 13-летней дочери

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Кинорежиссер Ивар Звиедрис открыто рассказал журналу Ieva о потере своей 13-летней дочери Анны.

В декабре прошлого года Звиедрис написал в Facebook: "Нежная душа не выдержала этого сурового мира".

Он вспоминает это время в интервью в журнале Ieva. На вопрос, почему 13-летняя Анна решила уйти из жизни, он отвечает: "Объяснения могут быть самыми разными, но я не хочу об этом говорить. [...] Анна была художницей, она не была человеком, который мог бы закалить себя против того, что происходило в мире. Она всегда жила на грани своих чувств. Внешне - совершенно спокойно, но нельзя залезть внутрь другого человека, чтобы понять, что на самом деле происходит у него внутри. Глядя на рисунки Анны, можно было попытаться понять их.

Между искусством и жизнью очень узкая и хрупкая грань".

Режиссер продолжает: "Если бы я знал, чего не заметил, я бы вам сказал. У меня не было никаких подозрений. Надеюсь, я встречу там Анну и все узнаю".

"Может быть, я был слишком занят, может быть, ей не хватало любви и внимания. Но если говорить о том, чего я не заметил, то я не знаю. [...] Если бы я полностью понимал Анну, скорее всего, ничего этого бы не произошло".

Ивар помнит, что первые несколько дней он бегал по полю и плакал, а теперь он разговаривает с Анной во время бега. "Шрамы должны заживать. Когда вы режете палец, вы его перевязываете, не давая крови течь. Вам также приходится как-то перевязывать голову и думать, как упаковать случившееся в реальность, чтобы вы могли встать из положения лежа, пойти и жить", - говорит Звиедрис, который переживает эту тяжелую утрату, снимая свой траур на видео.

Полное интервью читайте в номере журнала Ieva от 2 апреля!

Куда обратиться за помощью в кризисных ситуациях

Кризисный и консультационный центр Skalbes

  • Улица Тербатас, 69, Рига
  • Телефон 245 517 00
  • Круглосуточная кризисная горячая линия: 116123
  • Электронная почта: skalbes@skalbes.lv

Центр безопасного детства и поддержки родителей Dardedze

  • Улица Циецерес, 3а, Рига
  • Телефон 676 006 85
  • WhatsApp 295 566 80
  • Электронная почта: info@centrsdardedze.lv

Горячая линия для детей и молодежи VBTAI

116111

Информацию и поддержку можно найти на сайте pusaudzucentrs.lv

Линия поддержки психического здоровья для родителей и детей: +371 257 373 63.

Женская правозащитная организация "Центр Marta"

  • Улица Матиса, 49-3, Рига
  • Телефон 673 785 39
  • Электронная почта: centrs@marta.lv

Центр Marta, Лиепайский филиал

  • Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
  • Телефон 291 954 42
  • Электронная почта: centrs@martaliepaja.lv

Cietusajiem.lv

Горячая линия поддержки жертв преступлений: 116006

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