4 фразы, которыми мы разрушаем психику наших детей

Детские психологи сравнивают мозг ребенка с мягким и податливым пластилином. Поэтому резкие слова, на которые взрослый папа махнет рукой, могут ранить его сына или дочь настолько, что это запомнится на долгие годы.

Такие, на первые взгляд, абсолютно безобидные слова могут повлиять на психологическое развитие ребенка и сказываться потом на протяжении всей жизни.

"Ты слишком чувствителен"

Психологи говорят, что многие дети просто рождаются с более тонко настроенной нервной системой. В результате они мгновенно и слишком резко реагируют на все, что происходит вокруг. И родители делают огромную ошибку, когда пытаются бороться с этим или критиковать ребенка за излишнюю чувствительность.

Это приводит к тому, что изменяется "химия в мозгу" и дети становятся более "толстокожими". Они уже не могут сопереживать другим, черствеют.

В конце концов, ведь это вы им сказали, что эмоции - это лишнее. Так почему они должны обращать внимание на то, что чувствуют другие люди?

Детский психолог Элионора Баше призывает родителей прислушиваться к эмоциям и чувствам ребенка, даже если они вам кажутся непонятными и лишенными логики.

"Это жизнь"

Когда ваш сын (или дочь) приходит домой расстроенным, потому что с ним не захотели танцевать на школьном вечере, возникает соблазн с высоты прожитых лет авторитетно сказать: "Это жизнь".

Тем самым вы хотите объявить ребенку, что его опыт не является чем-то уникальным - все через это проходили, и никто не умер.

25-летнему парню или девушке, возможно, при тех же обстоятельствах это будет и уместно сказать.

Но мозг ребенка еще на физическом уровне не может осознать тот факт, что его опыт ничем не примечательный и никак не уникален. Поэтому, услышав такие слова, он чувствует себя виноватым, разочарованным и растерянным.

Вместо этого вы должны поддержать его и поощрять быть более настойчивым.

"Потому что я так сказал(-а)"

Вот как это происходит. Маленький ребенок отказывается ложиться спать в положенное время, хотя уже довольно поздно. Объясняет, что еще не хочет и не понимает, почему должен ложиться в кроватку. На что мама ему отвечает: "Ты хочешь знать почему? Потому что я так сказала".

Это ужасный ответ. Честное слово. Он немедленно вызывает у детей бурю негодования, потому что им стараются навязать некую догму - должен, и все тут.

Это неизбежно приведёт к вашему противостоянию в будущем, когда ребенок научится сам находить ответы на свои вопросы без родителей.

"Как же ответить на этот вопрос?" - спросите вы. Очень просто: ваше объяснение должно базироваться на логике, а не на авторитетном утверждении и раздаче команд. Это поможет ребенку понять, что родитель прав, и не следует протестовать.

«Закрой рот»

Дети с очень раннего возраста понимают, что фраза "Закрой рот" - оскорбительна. И давайте скажем себе правду: последние люди, от которых они ожидают оскорбления, - это родители. Так почему же мы разбрасываемся этими словами в адрес самого дорого человека на Земле - нашего ребёнка?

Да, вероятно, что вы устали, раздражены. Такое случается. А ваш сын (или дочь) не прекращает напевать эту дурацкую песенку из сериала. Это действительно выводит из себя. Но вместо того, чтобы грубо "закрывать ребенку рот",

постарайтесь спокойно объяснить, что у вас был тяжелый день, вы устали, и если бы он подарил несколько минут тишины - вы были бы благодарны.

А ещt лучше выделить какое-то время, чтобы ребенок вволю набаловался, а потом сказать: "Все, время "X", убавляем звук!".