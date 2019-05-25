"Я призываю жителей Латвии активно использовать свое право голосовать за наших лучших представителей в Европейском парламенте, потому что нам нужна сильная, мощная и единая Европа, и кто, если не мы, будем голосовать", - сказал президент.

Также он отметил, что для него выбор на нынешних выборах не был сложным.

На этот раз у латвийцев очень широкий выбор - есть новые партии, а есть опытные с опытными кандидатами, сказал президент.

Вейонис от имени государства извинился перед всеми избирателями за неудобства, которые возникли из-за сбоев в информационной системе избирательных участков, подчеркнув, что государство не должно использовать технические решения, которые не проверены и не работают.

Отметим, что президент Латвии с супругой Иветой Вейоне проголосовали на 678-м избирательном участке в Огре.

Президент прибыл голосовать около 8.30.

На этом участке большая активность избирателей наблюдалась с самого утра, а около 9.00 образовалась даже небольшая очередь.