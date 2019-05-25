"Не отдавайте свой голос другому!" Премьер-министр Латвии призвал всех на выборы

Кариньш проголосовал сегодня на избирательном участке в музыкальной средней школе им. Дарзиньша.

Он отметил, что у "Нового Единства" на выборах - блестящие кандидаты. "Все они очень способны, любой из них будет полноценно работать", - уверен премьер.

Говоря о том, почему сегодня каждый должен пойти проголосовать, Кариньш подчеркнул, что свой выбор нужно сделать, чтобы не отдать свой голос другому.

Как сообщалось, за первый час после открытия избирательных участков на выборах Европарламента проголосовало около 7 тыс. избирателей или 0,49% общего числа. С учетом тех избирателей, которые проголосовали досрочно в предыдущие дни, в целом проголосовало 164,8 тыс. избирателей или 11,67% общего числа.

Право голосовать на выборах Европарламента имеют 1,412 млн жителей Латвии.

Избирательные участки открыты с 7.00 до 20.00.