На выборах в Европарламент проголосовали 32,86% избирателей

Тем самым в процентном соотношении в этом году в выборах участвовало больше граждан Латвии, чем в 2014 году, когда проголосовали 445 225 человек или 30% обладающих правом голоса жителей страны.

Отметим, что к 16.00 субботы проголосовали 388,5 тыс. избирателей или 27,52% общего числа. В том числе в субботу до 16.00 проголосовали 230,3 тыс. избирателей или 16,31% общего числа. Остальные избиратели отдали свои голоса в ходе досрочного голосования.

Таким образом, в этом году активность избирателей выше, чем на предыдущих выборах Европарламента в 2014 году, когда к этому времени проголосовали 23,81% избирателей, в том числе досрочно - 6,84%, а в день выборов - 16,97% избирателей.