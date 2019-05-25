Сб, 25.05.2019
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Поножовщина на улице Тургенева: накурившийся парень порезал несколько человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 23 мая, около 2.30 Госполиция получила вызов на улицу Тургенева, где между собой разбирались две компании молодых людей. Во время конфликта один юноша порезал несколько человек, рассказали в передаче Degpunktā. 

Прибывший экипаж установил виновного - им оказался молодой парень, который вместе со своим другом сидел там же на ступеньках, где все и произошло, и спокойно наблюдал за происходящим, рассказали в передаче.

ФОТО: Кадр из видео

Полицейские выяснили, что днем он употреблял марихуану. 

Рассказы одурманенных пострадавших и очевидцев были невнятными, и парни сами путались в своих рассказах, поэтому на месте полицейским так и не удалось разобраться в том, как возник конфликт.

ФОТО: Кадр из видео

Сейчас возбуждено дело о намеренном нанесении телесных повреждений. Скорее всего, полиция попросит суд задержанного арестовать, предположили в Degpunktā. 

Видео: Сюжет Degpunktā (Осторожно, неприятные кадры!)

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