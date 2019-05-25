Поножовщина на улице Тургенева: накурившийся парень порезал несколько человек

Прибывший экипаж установил виновного - им оказался молодой парень, который вместе со своим другом сидел там же на ступеньках, где все и произошло, и спокойно наблюдал за происходящим, рассказали в передаче.

ФОТО: Кадр из видео

Полицейские выяснили, что днем он употреблял марихуану.

Рассказы одурманенных пострадавших и очевидцев были невнятными, и парни сами путались в своих рассказах, поэтому на месте полицейским так и не удалось разобраться в том, как возник конфликт.

ФОТО: Кадр из видео

Сейчас возбуждено дело о намеренном нанесении телесных повреждений. Скорее всего, полиция попросит суд задержанного арестовать, предположили в Degpunktā.