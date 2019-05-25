Ушаков: "Сейчас многим противны и партия "Согласие", и люди "Согласия""

На вопрос, где он провел последнее время, он ответил, что в кругу близких людей как в Риге, так и за пределами столицы - в Латгале.

Он также пояснил, почему не участвовал в публичных дебатах перед выборами. На этот вопрос лидер "Согласия" ответил, что таково его отношение к происходящим процессам.

"Сейчас достаточно много людей, которым противны и партия "Согласие", и люди "Согласия", поэтому будем ждать отношения избирателей", - сказал Ушаков.

На вопрос, откуда такое отвращение, он пояснил, что такова политическая реальность.

Галерея: Нил Ушаков голосует на выборах в Европарламент

Ушаков воздержался прогнозировать результаты "Согласия" на выборах, отметив, что избирательный процесс еще продолжается. В то же время он выразил уверенность, что "Согласие" получит поддержку.

В случае избрания он будет служить в Европарламенте идеалам своей партии, избирателей, Латвии и всей Европы, заявил Ушаков.

"Полагаю, что мой опыт и мое образование позволят не только политически правильно, но и очень профессионально представлять интересы нашего государства", - сказал он.