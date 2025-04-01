Китай готов взять на себя "конструктивную роль" в урегулировании войны между Россией и Украиной - об этом во вторник, 1 апреля, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью, опубликованном российским государственным пропагандистским агентством "РИА Новости". При этом глава китайской дипломатии подтвердил, что Пекин продолжает поддерживать Россию в защите ее "законных интересов".
Китай готов сыграть "конструктивную роль" в завершении войны - на стороне России
"Китай готов, принимая во внимание усилия всех заинтересованных сторон, сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта", - заявил Ван И.
На этой неделе Ван И находится с визитом в Москве. У него запланированы встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с диктатором Владимиром Путиным.
В последние годы Пекин и Москва значительно укрепили экономическое сотрудничество и дипломатические связи, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году их стратегическое партнерство стало еще более тесным.
На международной арене Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в конфликте, утверждая, что не поставляет летальное оружие ни одной из сторон.
Тем не менее Пекин остается близким политическим и экономическим союзником Москвы, и члены НАТО неоднократно называли Китай ключевым фактором, способствующим продолжению войны.
Президент США Дональд Трамп с начала своего срока в Белом доме стремится к быстрому завершению войны, которая продолжается уже более трех лет. Однако его администрации не удалось добиться существенного прогресса, несмотря на контакты с обеими сторонами конфликта.
Российский диктатор Владимир Путин отклонил совместный план США и Украины, предусматривавший 30-дневное прекращение огня, и в прошлом месяце предложил, чтобы в рамках мирного процесса президент Украины Владимир Зеленский покинул свой пост.
Пекин сообщил, что во время визита Вана И в Москву состоится "углубленный обмен мнениями" о будущем этапе развития китайско-российских отношений, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.
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