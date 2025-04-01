Ассоциация ресторанов Латвии (LRB) направила обращение в парламентские фракции и профильные комиссии Сейма, призывая пересмотреть и сократить количество установленных в стране праздничных дней. В своем письме организация подчеркивает: нынешняя ситуация серьезно подрывает финансовую устойчивость предприятий в сфере гостеприимства, особенно на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и агрессией России против Украины.
Ассоциация ресторанов Латвии призывает сократить число праздничных дней
Латвия, как указывает ассоциация, имеет относительно высокое количество праздничных дней, что для работодателей означает двойные затраты на оплату труда. Особенно тяжело это сказывается на ресторанах, кафе, отелях и других компаниях сектора, который и без того находится в затрудненном положении.
LRB отдельно акцентирует проблему праздников, выпадающих на воскресенье - когда большая часть населения и так не работает, а для предприятий гостеприимства это означает существенный рост расходов.
В качестве примера упоминаются 11 мая 2025 года (День матери) и 8 июня (Троица), оба дня приходятся на воскресенье.
"Общество в целом не воспринимает эти даты как значимые государственные праздники, но для бизнеса они оборачиваются дополнительными расходами - в зависимости от масштаба предприятия это может означать до 1000 евро в день. Иногда один такой день может "съесть" всю прибыль за предыдущий месяц", - поясняет президент LRB Янис Ензис.
Он отмечает, что последствия этой политики затрагивают не только предпринимателей, но и клиентов, поскольку многие заведения вынуждены закрываться, сокращать персонал или снижать уровень обслуживания. Особенно трудна ситуация для тех, кто работает "в белую" и платит все налоги: за зарплаты в праздничные дни начисляются дополнительные налоговые отчисления, что еще больше увеличивает нагрузку.
Ассоциация ресторанов призывает Сейм и правительство пересмотреть политику в отношении праздничных дней - возможно, сократить их количество или не признавать определенные даты праздничными с точки зрения оплаты труда.
Также LRB предлагает начать обсуждение возможных механизмов компенсации для предприятий, чтобы смягчить финансовое давление, которое возникает в связи с действующими правилами.
В письме организация подтверждает свою готовность встретиться с депутатами Сейма для более подробного обсуждения ситуации и поиска балансированного решения, которое было бы приемлемо и для предпринимателей, и для общества в целом.
Ассоциация ресторанов Латвии представляет интересы предприятий индустрии гостеприимства и занимается поддержкой и развитием отрасли в стране.
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