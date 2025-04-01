Ассоциация ресторанов Латвии призывает сократить число праздничных дней

Латвия, как указывает ассоциация, имеет относительно высокое количество праздничных дней, что для работодателей означает двойные затраты на оплату труда. Особенно тяжело это сказывается на ресторанах, кафе, отелях и других компаниях сектора, который и без того находится в затрудненном положении.

LRB отдельно акцентирует проблему праздников, выпадающих на воскресенье - когда большая часть населения и так не работает, а для предприятий гостеприимства это означает существенный рост расходов.

В качестве примера упоминаются 11 мая 2025 года (День матери) и 8 июня (Троица), оба дня приходятся на воскресенье.

"Общество в целом не воспринимает эти даты как значимые государственные праздники, но для бизнеса они оборачиваются дополнительными расходами - в зависимости от масштаба предприятия это может означать до 1000 евро в день. Иногда один такой день может "съесть" всю прибыль за предыдущий месяц", - поясняет президент LRB Янис Ензис.