Генпрокуратура России просит разрешить "Талибан" на территории страны

Как сообщает агентство Интерфакс, заседание Верховного суда по данному вопросу состоится 17 апреля в закрытом режиме.

В декабре 2024 года Государственная дума приняла закон, позволяющий исключать организации из перечня террористических. Для этого необходимо соответствующее решение суда, основанное на заявлении, поданном генеральным прокурором или его заместителем.

Закон гласит, что для принятия такого судебного решения должны быть предоставлены "фактические данные о том, что организация после включения в список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Российские власти в последние годы неоднократно высказывались о намерении исключить движение "Талибан" из списка террористических организаций.

"Талибан" захватил власть в Афганистане в 2021 году. Большинство государств мира до сих пор не признают администрацию талибов в качестве законного правительства страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!