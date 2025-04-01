Кремль издевается над попытками Запада остановить войну - заявил Зеленский

"Сегодня в Москве открыто насмехаются над попытками наших партнеров продвигать повестку дня, ориентированную на мир: продолжающиеся удары дронов, постоянные жестокие обстрелы… Все это можно остановить только давлением. Лишь так Россию можно принудить к миру", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил:

"Европа не забудет моральные уроки этой войны".

Он призвал международное сообщество не оставлять Россию безнаказанной.

"Нормализовать то, что они совершили в Буче, в Мариуполе, в других наших городах и селах - просто невозможно. Мы продолжим работать ради того, чтобы Россия понесла ответственность за развязанную войну. И чтобы эта ответственность стала ощутимой", - заявил Зеленский.

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