Кремль откровенно издевается над усилиями Запада остановить войну. Об этом в вечернем обращении в понедельник, 31 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кремль издевается над попытками Запада остановить войну - заявил Зеленский
"Сегодня в Москве открыто насмехаются над попытками наших партнеров продвигать повестку дня, ориентированную на мир: продолжающиеся удары дронов, постоянные жестокие обстрелы… Все это можно остановить только давлением. Лишь так Россию можно принудить к миру", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также отметил:
"Европа не забудет моральные уроки этой войны".
Он призвал международное сообщество не оставлять Россию безнаказанной.
"Нормализовать то, что они совершили в Буче, в Мариуполе, в других наших городах и селах - просто невозможно. Мы продолжим работать ради того, чтобы Россия понесла ответственность за развязанную войну. И чтобы эта ответственность стала ощутимой", - заявил Зеленский.
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