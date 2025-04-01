BKUS: состояние двух детей, заразившихся кишечной палочкой, крайне тяжелое

Тем не менее в больнице подчеркивают, что ситуация остается динамичной: каждый день госпитализируются новые пациенты с подтвержденной инфекцией и одновременно другие дети выписываются домой на амбулаторное лечение.

К 31 марта в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) было зарегистрировано 40 случаев заражения, включая двух взрослых.

Случаи выявлены в разных районах Риги, а также в Саласпилсе, Адажи, Сигулде, Цесисе, Южнокурземском крае, а также в Ропажском и Кекавском краях.

SPKC в сотрудничестве с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник заболевания. Центр также взаимодействует с затронутыми детскими садами и семейными врачами, наблюдающими детей с симптомами острой кишечной инфекции.

Ранее PVD сообщала о проверках в пищеблоке рижского детского сада № 170, пункте раздачи еды в детском саду № 104 (куда питание поставляет Laismiņa), пищеблоке Laismiņa, пункте раздачи еды в детском саду № 132 (с доставкой из Dardedze), пищеблоке Dardedze, центре детей и молодежи Auseklis, пищеблоках детских садов Zīļuks, № 241 и Zilbīte.

По данным PVD, питание или услуги доставки в этих учреждениях обеспечивали компания Žaks-2 или объединение Gardbrīdis, состоящее из Žaks-2 и SIA Deliment. Крупнейшая владелица обеих компаний - Жанна Гаевская.