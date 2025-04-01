Состояние 12 детей, проходящих лечение в Детской клинической университетской больнице (BKUS) из-за заражения кишечной палочкой, оценивается как тяжелое, а двух детей - как очень тяжелое, сообщили агентству LETA в больнице.
BKUS: состояние двух детей, заразившихся кишечной палочкой, крайне тяжелое
В настоящее время в BKUS проходят лечение 20 детей с подтвержденной инфекцией шигатоксина. 18 из них находятся в отделении инфекционных болезней, а двое - в отделении интенсивной терапии.
С начала вспышки из больницы выписаны семь детей.
Ранее во вторник Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщила, что, по результатам лабораторных анализов, в 55 образцах пищевых продуктов, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, где ранее были зарегистрированы случаи заражения кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, инфекция не обнаружена.
Проверки проводились как в отношении готовых блюд, так и ингредиентов, включая капусту, очищенные морковь и пекинскую капусту.
Кроме того, PVD сообщила, что в клубнике и чернике, взятых на исследование в торговых точках, бактерии E. coli (штамм, продуцирующий веротоксин) также не выявлено.
Ведомство подчеркивает, что результаты других лабораторных анализов - как по продуктам, так и по смывам - еще ожидаются.
PVD напоминает: фрукты, овощи, ягоды, салаты и микрозелень перед употреблением необходимо тщательно мыть.
Как ранее сообщалось, по состоянию на 12:00 31 марта в Детской клинической университетской больнице (BKUS) в инфекционном отделении проходили лечение 22 ребенка, а еще один - в отделении интенсивной терапии, с подтвержденной инфекцией, вызванной штаммом E. coli, продуцирующим шигатоксин.
Тем не менее в больнице подчеркивают, что ситуация остается динамичной: каждый день госпитализируются новые пациенты с подтвержденной инфекцией и одновременно другие дети выписываются домой на амбулаторное лечение.
К 31 марта в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) было зарегистрировано 40 случаев заражения, включая двух взрослых.
Случаи выявлены в разных районах Риги, а также в Саласпилсе, Адажи, Сигулде, Цесисе, Южнокурземском крае, а также в Ропажском и Кекавском краях.
SPKC в сотрудничестве с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник заболевания. Центр также взаимодействует с затронутыми детскими садами и семейными врачами, наблюдающими детей с симптомами острой кишечной инфекции.
Ранее PVD сообщала о проверках в пищеблоке рижского детского сада № 170, пункте раздачи еды в детском саду № 104 (куда питание поставляет Laismiņa), пищеблоке Laismiņa, пункте раздачи еды в детском саду № 132 (с доставкой из Dardedze), пищеблоке Dardedze, центре детей и молодежи Auseklis, пищеблоках детских садов Zīļuks, № 241 и Zilbīte.
По данным PVD, питание или услуги доставки в этих учреждениях обеспечивали компания Žaks-2 или объединение Gardbrīdis, состоящее из Žaks-2 и SIA Deliment. Крупнейшая владелица обеих компаний - Жанна Гаевская.
Представитель Žaks-2 технолог Илона Дреймане сообщила, что компания активно сотрудничает с SPKC и PVD, чтобы установить источник инфекции и не допустить дальнейшего распространения. Проверки также были проведены в пищеблоке детского сада Saulīte в Саласпилсе.
SPKC поясняет: кишечная палочка (Escherichia coli, E. coli) - естественная часть микрофлоры кишечника человека и животных, и в большинстве случаев безвредна. Однако существуют опасные штаммы, которые вырабатывают токсины и могут вызывать серьезные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC - E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин.
Они могут привести к тяжелой, иногда кровавой диарее и в отдельных случаях - к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.
Основной источник этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патоген выделяется с фекалиями и может попасть в организм человека с пищей - через непроваренное мясо говядины, сырое молоко, немытые или необработанные овощи и фрукты.
Возможна также прямая передача от человека к человеку.
SPKC настоятельно рекомендует:
- тщательно термически обрабатывать пищу,
- мыть под проточной водой овощи, фрукты и зелень, особенно если они не будут готовиться перед употреблением.
При появлении симптомов инфекции - судорог, болей в животе, кровавой диареи - необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции. В среднем регистрируется 4-5 случаев в месяц, сообщают в SPKC.
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