Один из пользователей Facebook, пожелавший остаться анонимным, выразил возмущение тем, что руководство детского сада не проинформировало родителей о том, что в одной из групп был выявлен случай заболевания, вызванного кишечной палочкой (E. coli). Но действительно ли администрация обязана информировать всех родителей? Разбирается TVNET+.
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Обязан ли детский сад сообщать всем родителям о случае кишечной инфекции?
Один из таких родителей 27 марта поделился своей историей в Facebook. Он утверждает, что в дошкольном учреждении "Саулите" (в Саласпилсском крае) администрация не сообщила родителям о зафиксированном случае заболевания.