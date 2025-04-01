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Обязан ли детский сад сообщать всем родителям о случае кишечной инфекции?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Детский сад
Детский сад Фото: Shutterstock

Один из пользователей Facebook, пожелавший остаться анонимным, выразил возмущение тем, что руководство детского сада не проинформировало родителей о том, что в одной из групп был выявлен случай заболевания, вызванного кишечной палочкой (E. coli). Но действительно ли администрация обязана информировать всех родителей? Разбирается TVNET+.

Один из таких родителей 27 марта поделился своей историей в Facebook. Он утверждает, что в дошкольном учреждении "Саулите" (в Саласпилсском крае) администрация не сообщила родителям о зафиксированном случае заболевания.

"Из СМИ мы, родители, чьи дети посещают "Саулите", узнали, что в детском саду недавно зафиксирован случай заболевания, а ребенок был госпитализирован в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS). Очень удивляет, что руководство (и, надо сказать, также воспитатели и няни) не сочли нужным сообщить об этом всем родителям. А ведь нам следовало бы обратить особое внимание на самочувствие детей, их жалобы - и, в конце концов, самим принять решение, стоит ли в данный момент вести ребенка в садик".

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