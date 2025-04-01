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Правительство продлило полномочия Рукса на посту начальника Госполиции

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Начальник Госполиции Арманд Рукс
Начальник Госполиции Арманд Рукс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Правительство во вторник утвердило Арманда Рукса на посту начальника Государственной полиции еще на один срок.

Рукс занимает должность начальника полиции с 13 октября 2020 года, а до этого возглавлял управление уголовного розыска Главного управления криминальной полиции и занимал другие руководящие должности.

Очередной срок Рукса на посту начальника Госполиции продлится до 13 октября 2030 года.

Согласно закону, министр внутренних дел назначает начальника Госполиции на пятилетний срок после того, как его кандидатуру утвердил Кабинет министров. Утверждение Рукса на второй срок одобрили все коалиционные партии.

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