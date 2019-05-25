Застолье и народные песни. Каменских и Потап отгуляли второй день свадьбы
Свадьба украинских звезд Насти Каменских и Потапа продолжилась и на следующий день после пышного официального торжества.
В социальных сетях появились несколько видео, по которым можно оценить второй день застолья.
Из них следует, что второй день свадьбы пара отпраздновала уже с меньшим размахом - застолье новобрачные устроили в кругу семьи и близких друзей.
Не обошлось без поцелуев под крики "Горько!", но костюм и шикарное платье уже остались позади. Настя облачилась в белые джинсы и футболку, а Потап - в шорты.
Молодая жена поделилась видео, на котором вместе с близкими поет украинские песни, например, "Червона рута" и "Чому Розплетена Коса".
Судя по публикациям в социальных сетях, после двухдневных гуляний, пара отправилась в медовый месяц. Оба выглядят такими счастливыми!