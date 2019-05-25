Застолье и народные песни. Каменских и Потап отгуляли второй день свадьбы

В социальных сетях появились несколько видео, по которым можно оценить второй день застолья.

Из них следует, что второй день свадьбы пара отпраздновала уже с меньшим размахом - застолье новобрачные устроили в кругу семьи и близких друзей.

Не обошлось без поцелуев под крики "Горько!", но костюм и шикарное платье уже остались позади. Настя облачилась в белые джинсы и футболку, а Потап - в шорты.

Молодая жена поделилась видео, на котором вместе с близкими поет украинские песни, например, "Червона рута" и "Чому Розплетена Коса".