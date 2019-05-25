Сб, 25.05.2019
С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали, и это станет уникальным достижением для нашей маленькой страны. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Застолье и народные песни. Каменских и Потап отгуляли второй день свадьбы
Такие счастливые!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: instagram.com/kamenskikh602/

Свадьба украинских звезд Насти Каменских и Потапа продолжилась и на следующий день после пышного официального торжества. 

В социальных сетях появились несколько видео, по которым можно оценить второй день застолья.

Из них следует, что второй день свадьбы пара отпраздновала уже с меньшим размахом - застолье новобрачные устроили в кругу семьи и близких друзей.

Не обошлось без поцелуев под крики "Горько!", но костюм и шикарное платье уже остались позади. Настя облачилась в белые джинсы и футболку, а Потап - в шорты.

Молодая жена поделилась видео, на котором вместе с близкими поет украинские песни, например, "Червона рута" и "Чому Розплетена Коса".

Судя по публикациям в социальных сетях, после двухдневных гуляний, пара отправилась в медовый месяц. Оба выглядят такими счастливыми!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ