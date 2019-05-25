Вс, 26.05.2019
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Выборы в Европарламент: по два места могут получить три партии
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Голосование Нила Ушакова в семьей

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

После подсчета результатов голосования почти со всех избирательных участков, по два депутатских мандата Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие",  ВЛ-ТБ/ДННЛ, свидетельствует НЕОФИЦИАЛЬНАЯ информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

В свою очередь по одному депутатском месту может достаться объединению "Для развития/За!" и Русскому союзу Латвии.

К данному моменту не обобщены данные лишь с нескольких участков.

Таким образом, в Европарламент могут быть избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге"/"Согласие"), Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии).

В данный момент наиболее ясна судьба семи мандатов. В свою очередь на восьмое оставшееся место теоретически могут претендовать как VL-TB/LNNK, если политическая сила получит два мандата, так и Союз "зеленых" и крестьян, если он все-таки получит мандат.

После подсчета более 90% голосов, итоги следующие: 

  1. Более 26,2% у "Нового Единства"
  2. Около 18% у "Согласия"
  3. Около 16,4% у "Все для Латвии"
  4. Чуть более 12,4% у "Для развития/За!" 
  5. Русский союз Латвии набрал 6,4%
  6. СЗК набрал примерно 5,4%
  7. Латвийское объединение регионов - около 5%

В свою очередь Новая консервативная партия набрала около 4,3% голосов избирателей.

Напомним, что это все еще неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.

Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")

Галерея: Голосует Нил Ушаков ("Согласие")

На предыдущих выборах Европарламента в 2014 году партия "Единство" получила 46,19% голосов. За ВЛ-ТБ/ДННЛ проголосовали 14,25% избирателей, за "Согласие" - 13,04%, за Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 8,26%, за РСЛ - 6,38%. В 2014 году "Единство" получило четыре депутатских мандата, ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Согласие", СЗК и РСЛ - по одному.

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