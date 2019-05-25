Выборы в Европарламент: по два места могут получить три партии
После подсчета результатов голосования почти со всех избирательных участков, по два депутатских мандата Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие", ВЛ-ТБ/ДННЛ, свидетельствует НЕОФИЦИАЛЬНАЯ информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
В свою очередь по одному депутатском месту может достаться объединению "Для развития/За!" и Русскому союзу Латвии.
К данному моменту не обобщены данные лишь с нескольких участков.
Таким образом, в Европарламент могут быть избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге"/"Согласие"), Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии).
В данный момент наиболее ясна судьба семи мандатов. В свою очередь на восьмое оставшееся место теоретически могут претендовать как VL-TB/LNNK, если политическая сила получит два мандата, так и Союз "зеленых" и крестьян, если он все-таки получит мандат.
После подсчета более 90% голосов, итоги следующие:
- Более 26,2% у "Нового Единства"
- Около 18% у "Согласия"
- Около 16,4% у "Все для Латвии"
- Чуть более 12,4% у "Для развития/За!"
- Русский союз Латвии набрал 6,4%
- СЗК набрал примерно 5,4%
- Латвийское объединение регионов - около 5%
В свою очередь Новая консервативная партия набрала около 4,3% голосов избирателей.
Напомним, что это все еще неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.
Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")
Галерея: Голосует Нил Ушаков ("Согласие")
На предыдущих выборах Европарламента в 2014 году партия "Единство" получила 46,19% голосов. За ВЛ-ТБ/ДННЛ проголосовали 14,25% избирателей, за "Согласие" - 13,04%, за Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 8,26%, за РСЛ - 6,38%. В 2014 году "Единство" получило четыре депутатских мандата, ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Согласие", СЗК и РСЛ - по одному.