Выборы в Европарламент: по два места могут получить три партии

В свою очередь по одному депутатском месту может достаться объединению "Для развития/За!" и Русскому союзу Латвии.

К данному моменту не обобщены данные лишь с нескольких участков.

Таким образом, в Европарламент могут быть избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге"/"Согласие"), Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии).

В данный момент наиболее ясна судьба семи мандатов. В свою очередь на восьмое оставшееся место теоретически могут претендовать как VL-TB/LNNK, если политическая сила получит два мандата, так и Союз "зеленых" и крестьян, если он все-таки получит мандат.

После подсчета более 90% голосов, итоги следующие:

Более 26,2% у "Нового Единства" Около 18% у "Согласия" Около 16,4% у "Все для Латвии" Чуть более 12,4% у "Для развития/За!" Русский союз Латвии набрал 6,4% СЗК набрал примерно 5,4% Латвийское объединение регионов - около 5%

В свою очередь Новая консервативная партия набрала около 4,3% голосов избирателей.

Напомним, что это все еще неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.

Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")

Галерея: Голосует Нил Ушаков ("Согласие")