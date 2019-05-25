Латвия проголосовала! Главное о ходе выборов в Европарламент

Главные моменты:

Граждане Латвии избрали 8 из 751 депутатов , Европейский парламент нового созыва будет работать с 2019 до 2024 года.

, Европейский парламент нового созыва будет работать с 2019 до 2024 года. На избрание депутатов от Латвии претендовали 16 списков - в целом 246 кандидатов в депутаты. В распределении депутатских мест не будут участвовать те списки кандидатов, которые набрали менее 5% голосов избирателей.

- в целом 246 кандидатов в депутаты. В распределении депутатских мест не будут участвовать те списки кандидатов, которые набрали избирателей. Предварительные результаты выборов будут известны лишь в полночь с 26 на 27 мая, когда завершатся выборы во всех странах ЕС.

В числе первых сегодня проголосовали первые лица Латвии. Президент Раймонд Вейонис от имени государства извинился перед всеми избирателями за неудобства, которые возникли из-за сбоев в информационной системе избирательных участков, подчеркнув, что государство не должно использовать технические решения, которые не проверены и не работают.

Галерея: Раймонд Вейонис с супругой прибыли на голосование

Призвали не оставаться в стороне от выборов премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Последний отметил, что решения Европейского парламента все больше влияют на жителей стран Евросоюза, поэтому важно, кто из латвийских политиков будет избран в него.

Наконец появившийся в поле зрения журналистов лидер "Согласия" Нил Ушаков на вопрос, почему он не участвовал в публичных дебатах перед выборами, ответил, что таково его отношение к происходящим процессам.

"Сейчас достаточно много людей, которым противны и партия "Согласие", и люди "Согласия", поэтому будем ждать отношения избирателей", - заявил Ушаков.

Галерея: Отстраненный мэр Риги Нил Ушаков прибыл на голосование

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на выборах проголосовали 453 653 человека или 32,13% от общего количества избирателей.

Тем самым в процентном соотношении в этом году в выборах участвовало больше граждан Латвии, чем в 2014 году, когда проголосовали 445 225 человек или 30% обладающих правом голоса жителей страны.

Голосование прошло спокойно - полиция никаких важных нарушений на участках не зафиксировала.

Еще раз подчеркнем, результаты голосования не будут объявлены, пока не закончатся выборы Европарламента во всех странах ЕС.