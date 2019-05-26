СМИ сообщили, что у Сергея Лазарева родилась дочь
Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев тщательно скрывает от подробности своей личной жизни. Пять лет назад он впервые стал отцом - суррогатная мать родила ему сына Никиту, о чем стало известно, лишь когда мальчику исполнилось два года. И вот в СМИ появилась информация о том, что у 36-летнего артиста родилась дочь.
Как сообщает Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на одного из своих читателей, известие скоро подтвердит и сам артист.
"Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа стопроцентная. Скоро расскажут всем",
- приводит издание слова инсайдера.
Пока никаких официальных комментариев ни от самого певца, ни от его представителей журналистам получить не удалось, но Сергей опубликовал в своем Instagram шутливый снимок с сыном Никитой. "Тут как бы мой сын показывает некоторым", - кратко подписал он этот кадр.
"О рождении сына Никиты хотелось кричать на весь мир, но я прекрасно понимал, что одни за меня порадуются, а другие захотят помешать моему счастью",
- признался Лазарев в одном из интервью.
Поэтому поклонники предполагают, что и на этот раз их любимец решил не торопиться сообщать о радостном событии, а сделать это позже. Что ж, ждем с нетерпением!