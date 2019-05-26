СМИ сообщили, что у Сергея Лазарева родилась дочь

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев тщательно скрывает от подробности своей личной жизни. Пять лет назад он впервые стал отцом - суррогатная мать родила ему сына Никиту, о чем стало известно, лишь когда мальчику исполнилось два года. И вот в СМИ появилась информация о том, что у 36-летнего артиста родилась дочь.