Вс, 26.05.2019
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СМИ сообщили, что у Сергея Лазарева родилась дочь
Неужели правда?

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Сергей Лазарев

ФОТО: SEBASTIAN SCHEINER/AP/Scanpix

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев тщательно скрывает от подробности своей личной жизни. Пять лет назад он впервые стал отцом - суррогатная мать родила ему сына Никиту, о чем стало известно, лишь когда мальчику исполнилось два года. И вот в СМИ появилась информация о том, что у 36-летнего артиста родилась дочь.

Как сообщает Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на одного из своих читателей, известие скоро подтвердит и сам артист.

"Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа стопроцентная. Скоро расскажут всем",

- приводит издание слова инсайдера.

Пока никаких официальных комментариев ни от самого певца, ни от его представителей журналистам получить не удалось, но Сергей опубликовал в своем Instagram шутливый снимок с сыном Никитой. "Тут как бы мой сын показывает некоторым", - кратко подписал он этот кадр.

ФОТО: instagram.com/lazarevsergey

"О рождении сына Никиты хотелось кричать на весь мир, но я прекрасно понимал, что одни за меня порадуются, а другие захотят помешать моему счастью",

- признался Лазарев в одном из интервью.

Поэтому поклонники предполагают, что и на этот раз их любимец решил не торопиться сообщать о радостном событии, а сделать это позже. Что ж, ждем с нетерпением!

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