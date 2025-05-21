Звезда "Барби" пользуется латвийской косметикой

В интервью журналу о моде и стиле Harper's Bazaar актриса поделилась своими секретами красоты, полученными от профессиональных визажистов как на съемочной площадке, так и за кулисами, и рассказала, что ее любимый солнцезащитный крем - от латвийского бренда MÁDARA.

"Каждый день я просто умываю лицо, наношу солнцезащитный крем и, может быть, иногда немного румян. Но это все", - признается актриса. - "Мне очень нравится тональный крем MÁDARA SPF50. Он придает коже здоровое сияние, выглядит потрясающе".

Естественный и непринужденный повседневный макияж Эммы вдохновляет многих ее поклонников. В одном из интервью актриса рассказала, что не выбирает косметику, которая создает слишком искусственный или матовый эффект. В своей повседневной жизни она предпочитает средства, которые расслабляют кожу и позволяют ей дышать: "Я не люблю пудру на лице, потому что она сразу выглядит натянутой. Я хочу, чтобы моя кожа была немного свободнее".

Эмма Маки. Фото: REUTRS/Scanpix

"Мои музы красоты - классика: Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Жанна Моро и Кэтрин Хепберн. Я люблю их больше за их талант", - сказала актриса в одном из интервью.

Комментарий от MÁDARA, любимого производителя актрисы : "Разработка натуральных солнцезащитных средств очень сложна и требует много времени - на это уходит до нескольких лет. Слышать такие отзывы от пользователей особенно приятно, поскольку они подтверждают компетентность нашей лабораторной команды, разработавшей формулы, которые способны конкурировать с ведущими косметическими брендами по всему миру", - сказала генеральный директор MÁDARA Гунта Шульте.