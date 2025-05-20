Le privilège du blanc или почему три дамы были в белом на инаугурации Папы?

Эта привилегия предоставляется только женам (или вдовам) католических монархов в знак уважения к их вере и исторической связи страны со Святым Престолом. Это особая католическая традиция, которая позволяет лишь избранным католическим королевам и принцессам носить белое в Ватикане при встрече с Папой.

Фото: PIXELFORMULA / SIPA/SIPA/PIXELFORMULA / SIPA/SIPA

Фото: PIXELFORMULA / SIPA/SIPA/PIXELFORMULA / SIPA/SIPA

Традиция, называемая по-французски le privilége du blanc или по-итальянски il privilegio del biacno, сохраняется для важных событий в Ватикане, таких как частные аудиенции, канонизации, беатификации и специальные мессы.

Фото: PIXELFORMULA / SIPA/SIPA/PIXELFORMULA / SIPA/SIPA

Фото: PIXELFORMULA / SIPA/SIPA/PIXELFORMULA / SIPA/SIPA

Privilège du blanc Le privilège du blanc (от итальянского: il privilegio del bianco)

— французский термин, означающий "белую привилегию", которой могут воспользоваться некоторые избранные лица при встрече с Его Святейшеством Папой. Эта привилегия дает возможность прийти на встречу в белой одежде — эксклюзивного цвета, который носит сам Папа. Конечно, должен быть головной убор — вуаль, шляпа или капюшон. И особо избранный должен исповедовать католическую веру.



Те, кому разрешено носить белое, могут этого и не делать — это не обязательное требование.

Обычный протокол папских аудиенций требует, чтобы дамы надели длинное черное платье с высоким воротником и длинными рукавами, а также черную мантию.