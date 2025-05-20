Какие страны поддержали Латвию на "Евровидении"?

Латвия получила максимальные 12 баллов от жюри трех стран — Великобритании, Дании и Литвы. 10 баллов дала Австралия. По 8 – Грузия и Сан-Марино. 7 – Бельгия, Хорватия, Израиль и Португалия. 6 – Норвегия и Украина. 4 – Австрия. 3 – Эстония и Нидерланды. 2 – Люксембург. По 1 баллу – Армения и Сербия. Таким образом группа Tautumeitas набрала 116 баллов.

Жюри остальных стран выступление наших девушек не понравилось: это Албания, Чехия, Финляндия, Черногория, Польша, Испания, Греция, Швеция, Швейцария, Азербайджан, Словения, Франция, Германия, Исландия, Италия, Ирландия, Мальта и Кипр. От них Латвия получила 0 баллов.

Зрительские симпатии выглядят иначе. Неизменны только соседи-литовцы: от зрителей Латвия получила 12 баллов, как и от жюри. По 8 баллов отдали Tautumeitas Эстония и Украина. По 3 балла – Финляндия, Ирландия и Великобритания. По 2 – Австралия и Польша. И 1 очко получено от телезрителей Люксембурга. В сумме – 42 балла.

В свою очередь латвийское голосование за других участников конкурса выглядит весьма любопытно. Вкусы жюри и зрителей, зачастую, диаметрально противоположны. Так, зажигательному эстонцу Томми Кэшу латвийские зрители отдали 12 баллов, а жюри присвоило ему всего 1 очко.

В латвийское жюри входили исполнительный директор LaIPA Лиена Эдвардса, главный редактор контента Latvijas Radio 5 Томс Андрис Путниньш, преподаватель вокала Уна Стаде и музыканты Кристине Паже и певец Родриго Фоминс.

Высшую оценку – 12 баллов – латвийское жюри отдало Австрии. 10 – Финляндии, 8 – Швейцарии, 7 – Литве, 6 – Франции, 5 – Мальте, 4 – Армении, 3 – Люксембургу, 2 – Германии, 1 очко – Эстонии.

В свою очередь у латвийских телезрителей в фаворе Эстонии с 12 баллами, затем Литва – 10 баллов, Швеция – 8, Израиль – 7, Украина – 6, Германия – 5, Австрия – 4, Финляндия – 3, Италия – 2, Норвегия – 1.