Вт, 20.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Премьер Испании призвал запретить Израилю участвовать в "Евровидении"

Фото статьи
Фото: picture alliance / Mandoga Media/Scanpix

Премьер-министр Испании призвал отстранить Израиль от участия в конкурсе песни "Евровидение" из-за его военных действий в секторе Газа, сообщают иностранные СМИ.

Педро Санчес подчеркнул, что Россия была отстранена от участия в конкурсе с 2022 года после вторжения в Украину, и сказал, что не должно быть "двойных стандартов".

Израиль занял второе место в гранд-финале конкурса в Швейцарии в субботу, но оказался на первом месте в зрительском голосовании, причем испанские зрители присудили Израилю максимальные 12 баллов.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли высмеял Санчеса в посте в социальных сетях, заявив, что голосование было "пощечиной" премьер-министру Испании, "которую мы услышали здесь, в Иерусалиме". 
 

Читайте также


Выступая на пресс-конференции в Мадриде, Санчес сказал: "Никто не восстал, когда три года назад началось российское вторжение в Украину и [России] пришлось покинуть международные соревнования и не принять участие, как мы только что видели, в "Евровидении". Поэтому и Израиль не должен этого делать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре".

Он также выразил солидарность с "народом Палестины, который испытывает несправедливость войны и бомбардировки".

"Приверженность Испании международному праву и правам человека должна быть постоянной и последовательной", — сказал он. "То же самое должна делать и Европа".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх