Премьер Испании призвал запретить Израилю участвовать в "Евровидении"

Педро Санчес подчеркнул, что Россия была отстранена от участия в конкурсе с 2022 года после вторжения в Украину, и сказал, что не должно быть "двойных стандартов".

Израиль занял второе место в гранд-финале конкурса в Швейцарии в субботу, но оказался на первом месте в зрительском голосовании, причем испанские зрители присудили Израилю максимальные 12 баллов.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли высмеял Санчеса в посте в социальных сетях, заявив, что голосование было "пощечиной" премьер-министру Испании, "которую мы услышали здесь, в Иерусалиме".





Выступая на пресс-конференции в Мадриде, Санчес сказал: "Никто не восстал, когда три года назад началось российское вторжение в Украину и [России] пришлось покинуть международные соревнования и не принять участие, как мы только что видели, в "Евровидении". Поэтому и Израиль не должен этого делать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре".

Он также выразил солидарность с "народом Палестины, который испытывает несправедливость войны и бомбардировки".

"Приверженность Испании международному праву и правам человека должна быть постоянной и последовательной", — сказал он. "То же самое должна делать и Европа".