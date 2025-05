Солист Hurts Тео Хатчкрафт: "Мы были черными овцами"

Альбом 2010 года Happiness манчестерского синтипоп-дуэта стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом года в Великобритании. Благодаря синглам Better Than Love, Wonderful Life и Stay альбом возглавил чарты в Германии, Швейцарии, Австрии, Финляндии и ряде других европейских стран. Пластинка разошлась тиражом более 2 миллионов копий по всему миру и 16 раз получила платиновый статус.

На церемонии вручения премии NME Awards 2011 группа Hurts была признана лучшей новой группой, обойдя Two Door Cinema Club, Everything Everything и Beady Eye. Обращаясь к публике, вторая половина дуэта, Адам Андерсон, с насмешкой ответил критикам: "Неплохо для двух претенциозных бездельников, которые звучат как Westlife..."