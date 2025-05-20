Солист Hurts Тео Хатчкрафт: "Мы были черными овцами"

"The xx появились примерно в то же время, и с точки зрения звучания они делали что-то очень антимейнстримовое. Пару лет спустя вышла Лана [Дель Рей], и появился совершенно другой вид альтернативной поп-музыки. Это был переходный период. Мы чувствовали себя странно. Мы ходили на церемонию вручения премии NME или выступали на фестивалях , и нас все игнорировали. Мы были черными овцами", - вспоминает Тео.

На вопрос о внешней эстетике, о том, как возник элегантный образ Hurts, Тео отвечает: "На нас оказали большое влияние итальянское кино, итало-диско, Joy Division, Tears For Fears, The Smiths - все эти вещи, которые мы так любили. В нашем распоряжении было не так уж много. Мы жили на пособие по безработице и не имели достаточного количества оборудования и ресурсов. На встречи с людьми в звукозаписывающих компаниях мы были вынуждены одевать костюмы, иначе бы выглядели неряхами. Мы одевались так, как хотели себя представить.

Видео: Hurts - Stay