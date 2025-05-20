Солист Hurts Тео Хатчкрафт: "Мы были черными овцами"

Накануне тура в честь 15-летия дебютного альбома Happiness группы Hurts, которому будут предшествовать давно распроданные концерты в Лондоне (22 мая) и Берлине (24 мая), фронтмен группы Тео Хатчкрафт, отвечая на вопросы журналиста NME Эндрю Тренделла, вспоминает о кристаллизации музыкального почерка, создании стильного образа и стремительном взлете к зениту славы.
Альбом 2010 года Happiness манчестерского синтипоп-дуэта стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом года в Великобритании. Благодаря синглам Better Than Love, Wonderful Life и Stay альбом возглавил чарты в Германии, Швейцарии, Австрии, Финляндии и ряде других европейских стран. Пластинка разошлась тиражом более 2 миллионов копий по всему миру и 16 раз получила платиновый статус.
На церемонии вручения премии NME Awards 2011 группа Hurts была признана лучшей новой группой, обойдя Two Door Cinema Club, Everything Everything и Beady Eye. Обращаясь к публике, вторая половина дуэта, Адам Андерсон, с насмешкой ответил критикам: "Неплохо для двух претенциозных бездельников, которые звучат как Westlife..."
"Мы процвели за счет противоречий, - комментирует Хатчкрафт. - В этом и была цель - создать что-то, что одни люди полюбят по той же причине, по которой другие это ненавидят. Запутанные обзоры критиков выглядели совершенно одинаково, но одни из них имели ноль звезд, а другие - пять!
Видео: Hurts - Wonderful Life
Мы пытались сделать пластинку, которая была бы одновременно альтернативной, и в то же время поп-музыкой с безграничными амбициями".
"The xx появились примерно в то же время, и с точки зрения звучания они делали что-то очень антимейнстримовое. Пару лет спустя вышла Лана [Дель Рей], и появился совершенно другой вид альтернативной поп-музыки. Это был переходный период. Мы чувствовали себя странно. Мы ходили на церемонию вручения премии NME или выступали на фестивалях , и нас все игнорировали. Мы были черными овцами", - вспоминает Тео.
На вопрос о внешней эстетике, о том, как возник элегантный образ Hurts, Тео отвечает: "На нас оказали большое влияние итальянское кино, итало-диско, Joy Division, Tears For Fears, The Smiths - все эти вещи, которые мы так любили. В нашем распоряжении было не так уж много. Мы жили на пособие по безработице и не имели достаточного количества оборудования и ресурсов. На встречи с людьми в звукозаписывающих компаниях мы были вынуждены одевать костюмы, иначе бы выглядели неряхами. Мы одевались так, как хотели себя представить.
Видео: Hurts - Stay
"У нас не было дорогих камер, а репетиционная комната находилась в заброшенном здании. Нужно было просто смириться, и, похоже, мы смогли это реализовать. Странно, когда что-то, рожденное по необходимости, для людей становится таким культовым, как некоторые из этих видео. В первом видео Wonderful Life были только мы в нашей студии в той одежде, которая была на нас, и первые люди, которые пришли потанцевать. Я смотрел его на днях и думал: "Это странно, как это [набрало миллионы просмотров] произошло?"
Думаю, это потому, что все было чисто и честно. Мы просто делали то, что хотели, потому что были молоды и в нас горел огонь желания не быть похожими на других людей".
Тео, чего нам ожидать от концертов этого тура?
"В 2010 году, во время NME Radar Tour мы играли альбом целиком, потому что у нас просто не было больше песен. Выступать сейчас с той же группой, но как следует, будет несравнимо лучше. Песни теперь обрели ту жизнь, которой у них не было в начале; люди прожили жизнь с этими песнями.
Видео: Hurts - Better Than Love
Цель - действительно отпраздновать то, куда это нас привело. Зарождение этого было очень необычным. Сейчас, 15 лет спустя, это все еще запись, о которой люди говорят как об классическом дебюте или даже что она изменила их жизнь".
14 августа в рамках вышеупомянутого тура группа Hurts выступит на сцене Сигулдского замка. Это будет единственный концерт Hurts в странах Балтии. Билеты доступны по ссылке.
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