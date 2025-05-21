Роберт Де Ниро в Каннах обрушился на Трампа с критикой

Голливудский актер Роберт Де Ниро во время своего выступления на Каннском кинофестивале воспользовался возможностью и раскритиковал президента США Дональда Трампа.
81-летний Де Ниро на Каннском кинофестивале получил "Золотую пальмовую ветвь" за жизненные достижения.
Выйдя на сцену, актер высказал свое мнение о президенте США Дональде Трампе, в самом начале своей речи назвав его "президентом-филистером".
Филистер - это презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине и отличающегося лицемерным, ханжеским поведением.
"В моей стране мы зубами и ногтями боремся за демократию, которую когда-то считали само собой разумеющейся", - сказал Де Ниро зрителям, среди которых были самые известные представители шоу-бизнеса.
"Это касается всех нас, потому что искусство демократично и объединяет людей, как, например, сегодня. Искусство ищет истину. Искусство принимает разнообразие, и именно поэтому оно представляет собой угрозу", - добавил Де Ниро, который не в первый раз открыто критикует президента США.
"Вот почему мы представляем угрозу для автократов и фашистов. Американский президент-филистер сам себя назначил главой одного из наших главных культурных учреждений (Центра Кеннеди). Он сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования", - продолжил знаменитый актер.
Де Ниро также выступил против планов Трампа ввести тарифы на фильмы, произведенные за пределами США. "Невозможно назначить цену на творчество, но, видимо, можно обложить его пошлиной. Это неприемлемо. Все эти нападки неприемлемы", - сказал он.
"И это не только американская проблема, это глобальная проблема. Мы не можем просто сидеть сложа руки и смотреть на это. Мы должны действовать, и действовать немедленно", - сказал Де Ниро.
В заключение он призвал людей противостоять Трампу "без насилия, но с большой страстью и решимостью".
Роберт Де Ниро снялся в предвыборной рекламе бывшего президента США Джо Байдена в мае 2024 года и в прошлом неоднократно критиковал Трампа, в том числе называя его клоуном.
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