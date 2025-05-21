Роберт Де Ниро в Каннах обрушился на Трампа с критикой

81-летний Де Ниро на Каннском кинофестивале получил "Золотую пальмовую ветвь" за жизненные достижения.

Роберт Де Ниро получает "Золотую пальмовую ветвь". Фото: AP/Scanpix

Выйдя на сцену, актер высказал свое мнение о президенте США Дональде Трампе, в самом начале своей речи назвав его "президентом-филистером".

Филистер - это презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине и отличающегося лицемерным, ханжеским поведением.

"В моей стране мы зубами и ногтями боремся за демократию, которую когда-то считали само собой разумеющейся", - сказал Де Ниро зрителям, среди которых были самые известные представители шоу-бизнеса.

"Это касается всех нас, потому что искусство демократично и объединяет людей, как, например, сегодня. Искусство ищет истину. Искусство принимает разнообразие, и именно поэтому оно представляет собой угрозу", - добавил Де Ниро, который не в первый раз открыто критикует президента США.

Роберт Де Ниро выступает с речью. Фото: AP/Scanpix