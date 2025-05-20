Курортный сезон в Юрмале откроет авиашоу и фейерверк

В последний день весны приморский город превратится в красочную и живую галерею "Юрмальских открыток", вдохновленную перепиской выдающихся латышских поэтов Райниса и Аспазии, у которых в этом году 160-летний юбилей.



Праздничные ритмы зазвучат на оживленной улице Йомас, которая превратится в музыкальную улицу с диджеями, творческими мастер-классами и сюрпризами уличных перформансов. В саду Хорна гостей ждет концертная программа с выступлениями творческих коллективов Юрмалы и певицы Элизабете Гайле.



На пляже Майори будут созданы песчаные поэтические композиции и скульптуры любимых кошек Аспазии, а на парковке Майори заработает зона уличных кафе. Лесопарк "Дзинтари" пригласит любителей спорта на чемпионат Юрмалы по баскетболу 3 x 3, а возле концертного зала пройдет ярмарка кондитерских изделий.

Днем пройдет традиционное праздничное шествие. А кульминацией вечера станет захватывающее авиашоу над морем, пляжный концерт популярных музыкантов и фейерверк.



Галерея: Праздник курорта в Юрмале в 2024 году