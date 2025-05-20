Курортный сезон в Юрмале откроет авиашоу и фейерверк

В субботу, 31 мая, в Юрмале традиционно пройдет курортный праздник. Программа будет яркая и насыщенная.
В последний день весны приморский город превратится в красочную и живую галерею "Юрмальских открыток", вдохновленную перепиской выдающихся латышских поэтов Райниса и Аспазии, у которых в этом году 160-летний юбилей.
Праздничные ритмы зазвучат на оживленной улице Йомас, которая превратится в музыкальную улицу с диджеями, творческими мастер-классами и сюрпризами уличных перформансов. В саду Хорна гостей ждет концертная программа с выступлениями творческих коллективов Юрмалы и певицы Элизабете Гайле.
На пляже Майори будут созданы песчаные поэтические композиции и скульптуры любимых кошек Аспазии, а на парковке Майори заработает зона уличных кафе. Лесопарк "Дзинтари" пригласит любителей спорта на чемпионат Юрмалы по баскетболу 3 x 3, а возле концертного зала пройдет ярмарка кондитерских изделий.
Днем пройдет традиционное праздничное шествие. А кульминацией вечера станет захватывающее авиашоу над морем, пляжный концерт популярных музыкантов и фейерверк.
Галерея: Праздник курорта в Юрмале в 2024 году
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