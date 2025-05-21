Томми Кэш вернется в Ригу

Томми Кэш (настоящее имя - Томас Таммемет) - эстонский рэпер, продюсер и художник, сочетающий в своем творчестве грубую нежность, причудливый юмор и постсоветскую эстетику. Его оригинальные песни и яркий сценический образ бросают вызов, меняют правила игры и привлекают как ничто другое.

Томми Кэш дебютировал в 2014 году с микстейпом Euroz Dollaz Yeniz. Благодаря песне Winaloto, выпущенной в 2016 году, он за короткое время стал популярным не только в Эстонии, но и на международном уровне, завоевав неослабевающее внимание фанатов и СМИ. Клип на эту песню также стал победителем Эстонской музыкальной премии в номинации "Видеоклип года".

Имя Кэша не осталось незамеченным в международной музыкальной индустрии. За свою карьеру он объездил США и Европу, выступал на таких фестивалях, как Glastonbury, Sziget, а также на Positivus в Латвии, сотрудничал с такими звездами мировой музыки, как британская сенсация Charli xcx, американский продюсер Diplo и рэпер Bones.

На концерте в Риге Томми Кэш будет исполнять свои самые известные хиты - Espresso Macchiato, Zuccenberg, Ferrari и другие любимые поклонниками песни.

Полные сарказма, вызывающие тексты и провокационный образ не останутся незамеченными. Билеты в продаже с 23 мая в сети Biļešu Serviss.

Галерея: Концерт Томми Кэша в Риге, 4 апреля 2025 года