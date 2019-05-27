Домбровскис популярнее Ушакова. Названы "короли" плюсов и минусов на выборах в ЕП

88 959 избирателей в бюллетенях поставили Домбровскису плюс, а 2570 вычеркнули его. Шадурскиса вычеркнули 24 357 избирателей, плюс поставил 13 161.

Сандра Калниете ("Новое Единство") получила 60 338 плюсов и была вычеркнута 6993 раза.

Избранный от "Согласия" Нил Ушаков получил 69 139 плюсов и был вычеркнут 1812 раз, Андрис Америкс получил 19 041 плюсов и был 3623 раза вычеркнут.

Избранный от национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Роберт Зиле получил 54 883 плюсов и 1870 раз был вычеркнут, Даце Мелбарде из той же партии получила 15 399 плюсов и была вычеркнута 7626 раз.

Между тем Ивар Иябс, избранный от объединения "Для развития/За!", получил 34 394 плюса и был вычеркнут 2441 раз, Татьяна Жданок из Русского союза Латвии получила 18 098 плюсов и 739 вычеркиваний.

Как сообщалось ранее, на выборах Европарламента победило "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей.