Президентские выборы в Литве выиграл новичок Гитанас Науседа

Подсчет голосов с 1521 участка из 1972 показал, что Г. Науседа получил 70,64% голосов, а бывшая министр финансов И. Шимоните - 27,95%.

Еще поступают голоса из Вильнюса и отрыв между кандидатами может сократиться, но Шимоните признала, что догнать Науседу она не сможет и поздравила его с победой.

"Я надеюсь, что спустя какое-то время будут чувствовать себя победившими все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку", - сказал журналистам в воскресенье вечером Науседа.

Он обещал стараться работать с парламентом и правительством, чтобы уменьшить социальное отчуждение в стране.

"Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими органами власти найти точки соприкосновения с одной целью - чтобы в Литве было лучше жить, чтобы увереннее чувствовал себя каждый человек, чтобы было больше взаимопомощи, меньше издевательств, чтобы прекрасно уживались между собой старый и молодой, более состоятельный и менее состоятельный, житель окраины и житель центра или столицы", - заявил Науседа.

Новый президент Литвы также упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое отношение к Украине.

Кандидат Шимоните признала свое поражение и пожелала конкуренту "успехов в сплочении всех людей". Она обещала продолжать активное участие в литовской политике.