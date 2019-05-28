Неужели придется покупать новый телефон? Как санкции против Huawei повлияют на Латвию?

"Доступная нам информация показывает, что решение Google (Android) относится только к будущему оборудованию, но не к уже произведенному и доступному на рынке.

Поэтому у клиентов, которые в настоящее время используют телефоны Huawei, нет причин для беспокойства", - объясняет Фирманис.

Представитель Latvijas Mobilā telefona (LMT) Валдис Ялинскис сослался на информацию, предоставленную Huawei, Google и Android, заявив, что ограничения Huawei не влияют на существующие продукты. В настоящее время спрос на продукцию Huawei также не меняется.

В свою очередь технический директор оператора Bite Гинт Бутенс пояснил, что технологические возможности устройств обеспечиваются производителем, а не оператором мобильной связи.

"В своем публичном заявлении Huawei указал, что он продолжит предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание для всех существующих продуктов для смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже были проданы или находятся на складах во всем мире. А также будет продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему, чтобы предоставлять пользователям все самое лучшее", - объясняет Бутенc.

Как действовать государственным органам?

Несколько стран высказали опасения по поводу рисков безопасности, связанных с широким использованием технологий Huawei, особенно при внедрении мобильных технологий 5G. Это связано с тем, что Соединенные Штаты и другие страны, такие как Великобритания, считают, что эта компания близка к правительству Китая и что ее продукты могут быть использованы для несанкционированного доступа к информации.

Также разведывательные службы США выразили уверенность в том, что Huawei получает поддержку китайской армии, и оборудование компании может предоставить китайским разведывательным службам доступ к сетям связи в других странах.

Министерство обороны Латвии подчеркивает, что запрет одного конкретного продукта не решит проблему.

"Учитывая продукты, услуги и программное обеспечение, а также риски, связанные с ними, любые требования безопасности должны быть шире, а не направленными только на конкретного производителя", - указывает министерство.

Министерство обороны обращает внимание на то, что в Латвии существует правовая основа для безопасности информационных технологий. Особое внимание уделяется информационным и коммуникационным технологиям государственных и муниципальных институтов, критической инфраструктуре информационных технологий, провайдерам основных и цифровых услуг. Установлены минимальные требования к безопасности и обязательства сообщать об инцидентах, касающихся безопасности.

Также предусмотрено, что договора о приобретении услуг или обслуживании программ или оборудования для систем повышенной безопасности можно заключать только с НАТО, ЕС или зарегистрированным в Европейской Экономической зоне предприятием.