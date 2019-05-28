Неужели придется покупать новый телефон? Как санкции против Huawei повлияют на Латвию?

В последние дни название китайской технологической компании Huawei неоднократно появлялось в заголовках. Причиной этого является несогласия между США и Китаем, что привело к различным ограничениям против Huawei. Продукт производства этой компании широко доступен и в Латвии. Портал TVNET поясняет, как сложившаяся ситуация может повлиять на латвийского потребителя.
Что произошло?
В последние месяцы США и ряд других стран ограничили использование продуктов Huawei, в основном в телекоммуникационной инфраструктуре, указав, что компания, занимающаяся производством технологий, близка к правительству Китая и что ее продукты могут быть использованы для получения информации. Huawei подобные обвинения отвергает.
В конце прошлой недели компания Google, чья операционная система Android работает на большинстве смартфонов мира, заявила, что начинает прерывать связи с Huawei.
Днем позже официальные лица США отложили запрет на поставку американских технологий Huawei на 90 дней, признав, что это время необходимо для обновления программного обеспечения и других договорных обязательств.
В документе Министерства торговли США говорится, что эта отсрочка не меняет запрета, введенного президентом США Дональдом Трампом по соображениям национальной безопасности. Этот запрет имеет значительные последствия для американских и китайских технологических компаний.
Не только Google, но и американские производители микросхем, включая Intel, Qualcomm и Broadcom, заморозили поставки программного обеспечения и необходимых деталей для Huawei. .
Повлияет ли введенные ограничения на латвийских потребителей?
Huawei является одним из самых популярных брендов смартфонов, используемых потребителями Лятвии. Компания также производит беспроводные интернет-роутеры, предлагаемые различными интернет-провайдерами.
В Министерстве обороны Латвии (AM) портал TVNET выяснил, что министерство следит за проблемами кибербезопасности как на национальном, так и на международном уровне, включая вопросы о продуктах Huawei и включение Huawei в список санкций США, после чего Google объявил о прекращении сотрудничества с китайской компанией.
"Любые санкции против страны или, в данном случае, компании, могут прямо или косвенно повлиять на потребителей в Латвии", - сказали в министерстве.
Поясняется, что лишение Huawei лицензии Android будет обозначать, что пользователи устройств данной компании, чью работу обеспечивает операционная система Android, вероятнее всего, не получат обновления безопасности, что сделает устройства уязвимыми. Число пострадавших пользователей в Латвии неизвестно, поскольку министерство обороны не собирает информацию о количестве пользователей продукции конкретного производителя в стране.
AM указывает, что, если будут выявлены какие-либо угрозы безопасности, общественность будет своевременно проинформирована.
"Каждый человек должен самостоятельно тщательно оценить риски, связанные с доступной информацией, и сделать выводы о типе информации и программах, которые будут храниться на устройствах. Мы также приглашаем вас внимательно оценить покупку и дальнейшее использование оборудования у производителя, у которого возникли проблемы с безопасностью данных", - указывает министерство.
Что мобильные операторы говорят о данной ситуации?
Одним из основных дистрибьюторов устройств Huawei в Латвии являются операторы мобильной связи, которые предлагают не только смартфоны Huawei, но и используют домашний беспроводной интернет, обеспечиваемый роутерами Huawei.
Представитель Tele2 Оскар Фирманис заявил TVNET, что в будущем все еще существует большая неопределенность, поэтому оператор находится в тесном контакте с представителями Huawei и следит за процессом. Как только появится любая новая информация, клиенты будут проинформированы.
"Доступная нам информация показывает, что решение Google (Android) относится только к будущему оборудованию, но не к уже произведенному и доступному на рынке.
Поэтому у клиентов, которые в настоящее время используют телефоны Huawei, нет причин для беспокойства", - объясняет Фирманис.
Представитель Latvijas Mobilā telefona (LMT) Валдис Ялинскис сослался на информацию, предоставленную Huawei, Google и Android, заявив, что ограничения Huawei не влияют на существующие продукты. В настоящее время спрос на продукцию Huawei также не меняется.
В свою очередь технический директор оператора Bite Гинт Бутенс пояснил, что технологические возможности устройств обеспечиваются производителем, а не оператором мобильной связи.
"В своем публичном заявлении Huawei указал, что он продолжит предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание для всех существующих продуктов для смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже были проданы или находятся на складах во всем мире. А также будет продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему, чтобы предоставлять пользователям все самое лучшее", - объясняет Бутенc.
Как действовать государственным органам?
Несколько стран высказали опасения по поводу рисков безопасности, связанных с широким использованием технологий Huawei, особенно при внедрении мобильных технологий 5G. Это связано с тем, что Соединенные Штаты и другие страны, такие как Великобритания, считают, что эта компания близка к правительству Китая и что ее продукты могут быть использованы для несанкционированного доступа к информации.
Также разведывательные службы США выразили уверенность в том, что Huawei получает поддержку китайской армии, и оборудование компании может предоставить китайским разведывательным службам доступ к сетям связи в других странах.
Министерство обороны Латвии подчеркивает, что запрет одного конкретного продукта не решит проблему.
"Учитывая продукты, услуги и программное обеспечение, а также риски, связанные с ними, любые требования безопасности должны быть шире, а не направленными только на конкретного производителя", - указывает министерство.
Министерство обороны обращает внимание на то, что в Латвии существует правовая основа для безопасности информационных технологий. Особое внимание уделяется информационным и коммуникационным технологиям государственных и муниципальных институтов, критической инфраструктуре информационных технологий, провайдерам основных и цифровых услуг. Установлены минимальные требования к безопасности и обязательства сообщать об инцидентах, касающихся безопасности.
Также предусмотрено, что договора о приобретении услуг или обслуживании программ или оборудования для систем повышенной безопасности можно заключать только с НАТО, ЕС или зарегистрированным в Европейской Экономической зоне предприятием.
"Руководитель каждого учреждения должен действовать ответственно, оценивать потенциальные риски и обеспечивать безопасность информационных технологий учреждения. С этого года существует норма, которая, при необходимости, позволяет органам национальной безопасности и органам по предотвращению инцидентов, связанных с безопасностью информационных технологий, распространять рекомендации по используемым информационным и коммуникационным технологиям", отмечают в министерстве.