Назван самый смелый тренд в пляжной моде 2019 года
Эксперты моды назвали самым смелым пляжным трендом лета 2019 года полупрозрачное бикини в стиле 90-х, сообщает The Sun.
Речь идет о раздельном купальнике, выполненном из сетчатой ткани и состоящем из топа и трусиков с высокой посадкой.
Такая модель кислотно-желтого цвета появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First, и стоит она примерно 12 евро.
Пикантный модный тренд пришелся по душе, в частности, звезде телесериала "Улица Коронации" Арианне Айтар. В своем Instagram-аккаунте знойная красотка поделилась двумя снимками в полупрозрачном бикини, сделаными во время отдыха на греческом острове Миконос.
Подписчики оценили смелую новинку, назвав фигуристую актрису в ней "иконой стиля" и "королевой пляжа". А как вам тренд? Вы бы надели такой купальник?