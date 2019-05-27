Пн, 27.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Назван самый смелый тренд в пляжной моде 2019 года
Рискнете надеть?

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ФОТО: скриншот instagram.com/arianna_ajtar

Эксперты моды назвали самым смелым пляжным трендом лета 2019 года полупрозрачное бикини в стиле 90-х, сообщает The Sun.

Речь идет о раздельном купальнике, выполненном из сетчатой ткани и состоящем из топа и трусиков с высокой посадкой.

Такая модель кислотно-желтого цвета появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First, и стоит она примерно 12 евро.

Пикантный модный тренд пришелся по душе, в частности, звезде телесериала "Улица Коронации" Арианне Айтар. В своем Instagram-аккаунте знойная красотка поделилась двумя снимками в полупрозрачном бикини, сделаными во время отдыха на греческом острове Миконос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What’s the Tea? @isawitfirst

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Подписчики оценили смелую новинку, назвав фигуристую актрису в ней "иконой стиля" и "королевой пляжа". А как вам тренд? Вы бы надели такой купальник?

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