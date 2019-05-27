Назван самый смелый тренд в пляжной моде 2019 года

Речь идет о раздельном купальнике, выполненном из сетчатой ткани и состоящем из топа и трусиков с высокой посадкой.

Такая модель кислотно-желтого цвета появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First, и стоит она примерно 12 евро.

Пикантный модный тренд пришелся по душе, в частности, звезде телесериала "Улица Коронации" Арианне Айтар. В своем Instagram-аккаунте знойная красотка поделилась двумя снимками в полупрозрачном бикини, сделаными во время отдыха на греческом острове Миконос.