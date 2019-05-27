Госполиция задержала "черного археолога". Он пересылал боеприпасы и взрывчатку

В начале этого года была получена информация о человеке, который, возможно, пересылает боепрепасы времен войны, взрывные устройства и их детали без соответственного разрешения. Во время расследования выяснилось, что житель Латвии 1972 года рождения неоднократно отправлял по почте взрывчатку времен Первой и Второй мировой войны потенциальным покупателям за пределами Латвии.

Он разместил эти предметы в международном интернет-магазине. Мужчина доставил их небольшими пакетами на почту, указав неточную информацию об их содержимом. Позже, когда посылки были доставлены в комплекс сортировки почты, выяснилось, что устройства содержат потенциально взрывоопасные предметы. В связи с этим пакеты изъяли и не были доставлены в пункт назначения. Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует, что мужчина работал по этой схеме несколько лет.

22 мая Госполиция в сотрудничестве с антитеррористической группой Omega прибыла в Юрмалу на место жительства подозреваемого для того, чтобы провести обыск. Во время обыска в доме мужчины было найдено большое количество взрывных устройств со времен Первой и Второй мировой войны, а также их детали.

ФОТО: Valsts policija

В общей сложности во время обыска было изъято более 150 взрывных механизмов, более 50 мин и их составных частей, более 60 гранат и их корпусов, составные части оружия и боеприпасы. Более 20 предметов похожих на взрывные устройства были отправлены на экспертизу.

Был задержан мужчина 1972 года рождения, не попадавший ранее в поле зрения полиции.

ФОТО: Valsts policija

Согласно текущей информации полиции, подозреваемый занимался "черной археологией", однако точные места, где он нашел предметы, все еще выясняются.

Мужчине грозит лишение свободы до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.