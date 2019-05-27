Пн, 27.05.2019
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В Париже проверяют рейсы "Аэрофлота" после получения письма с угрозами

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Пассажир самолета

ФОТО: pixabay.com

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Париж проверяют в аэропорту Парижа, после того, как было получено письмо с угрозами, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта имени Шарля де Голля.

"Согласно префектуре полиции, было получено письмо с угрозами. Это было достаточно занятное письмо, но из соображений безопасности мы должны проверять все борты", - цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы.

Он уточнил, что проверку прошли пассажиры и их багаж с двух самолетов, которые прибыли из Москвы, а ещё одному лайнеру проверка предстоит.

"Угроза касалась сегодняшнего дня, так что, надеюсь, это сегодня закончится. На бортах абсолютно ничего не нашли, но мы были обязаны проверить", - добавил собеседник.

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