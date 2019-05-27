Умер экс-премьер Таиланда. Он завещал свое состояние бедным

Бывший премьер-министр и командующий армией Таиланда Прем Тинсуланон умер 25 мая на 99 году жизни. Мужчина завещал все свое состояние на помощь бедным. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на помощника Тинсуланона — генерала Пхиссану Пхуттхавонга.
Согласно словам Пхуттхавонга, покойный решил, что его деньги уйдут на проекты, которые помогут бедным улучшить уровень их жизни. Конкретную сумму пожертвования, представитель бывшего премьера не сообщил, однако отметил, что речь идет о сотнях миллионов батов (миллионы долларов).
Prem Tinsulanonda: Thai Cold War warrior dies at 98 https://t.co/rL0oUnv5by pic.twitter.com/h6Q9jaCdtE— Zyite.com (@zyiteblog) 27 мая 2019 г.
Прем Тинсуланон умер в больнице в Бангкоке из-за сердечной недостаточности. Еще три недели назад он председательствовал на свадебной церемонии короля Маха Вачиралонгкорна и королевы Сутхиды.
Тинсуланон возглавлял Тайный совет при короле Таиланда более 20 лет и являлсяодним из самых влиятельных людей в политике Таиланда.