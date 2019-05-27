Умер экс-премьер Таиланда. Он завещал свое состояние бедным

Согласно словам Пхуттхавонга, покойный решил, что его деньги уйдут на проекты, которые помогут бедным улучшить уровень их жизни. Конкретную сумму пожертвования, представитель бывшего премьера не сообщил, однако отметил, что речь идет о сотнях миллионов батов (миллионы долларов).

Прем Тинсуланон умер в больнице в Бангкоке из-за сердечной недостаточности. Еще три недели назад он председательствовал на свадебной церемонии короля Маха Вачиралонгкорна и королевы Сутхиды.