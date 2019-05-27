Вт, 28.05.2019
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Умер экс-премьер Таиланда. Он завещал свое состояние бедным

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ФОТО: SCANPIX

Бывший премьер-министр и командующий армией Таиланда Прем Тинсуланон умер 25 мая на 99 году жизни. Мужчина завещал все свое состояние на помощь бедным. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на помощника Тинсуланона — генерала Пхиссану Пхуттхавонга.

Согласно словам Пхуттхавонга, покойный решил, что его деньги уйдут на проекты, которые помогут бедным улучшить уровень их жизни. Конкретную сумму пожертвования, представитель бывшего премьера не сообщил, однако отметил, что речь идет о сотнях миллионов батов (миллионы долларов).

Прем Тинсуланон умер в больнице в Бангкоке из-за сердечной недостаточности. Еще три недели назад он председательствовал на свадебной церемонии короля Маха Вачиралонгкорна и королевы Сутхиды.

Тинсуланон возглавлял Тайный совет при короле Таиланда более 20 лет и являлсяодним из самых влиятельных людей в политике Таиланда.

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